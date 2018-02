Franca Saar krönt erfolgreiche Saison

Seit über 20 Jahren findet in Nürnberg im Rahmen der Verbrauchermesse Consumenta die Fachmesse "Faszination Pferd" statt. Diese größte Hallenveranstaltung rund ums Pferd in Süddeutschland lockt jährlich rund 150 000 Besucher an. Beim Hallengeländeritt mit europaweit erfolgreichen Buschreitern und Starts der Mannschaftsweltmeisterin Helen Langehanenberg, Olympia-Goldmedaillengewinnerin Dorothee Schneider sowie Olympia-Reiterin Ingrid Klimke weht internationaler Flair durch die Halle 11 der Nürnberger Messe. Von Springprüfungen der Klasse S*** über Grand-Prix-Dressur bis hin zur kostümierten Führzügelklasse wird bei diesem sportlichen Großereignis viel geboten. So auch die beiden Finalprüfungen des "Bayern Pony Cup Springen". Hierfür musste sich die zwölfjährige Franca Saar aus Drosendorf im Laufe der Saison bei mehreren Turnieren qualifizieren.



Die 20 besten Paare durften in Nürnberg an den Start gehen. In der ersten Finalprüfung, ein Fehler-Zeit-Springen der Klasse L, erreichte sie mit einer fehlerfreien Runde den beachtlichen vierten Platz. Die zweite Finalprüfung, ein Fehler-Zeit-Springen der Klasse L mit Stechen, führte sie bereits nach dem ersten Umlauf an, in dem man sich mit einem fehlerfreien Ritt fürs Stechen qualifizieren muss. Außer Franca Saar mit ihrem Pony Pour Plaisir kamen noch vier weitere Ponyreiter ins Stechen, drei davon blieben fehlerfrei, aber die Drosendorferin sicherte sich mit dem schnellsten Ritt durch den Stechparcour die goldene Schleife. In der Gesamtwertung des "Bayern Pony Cup Springen", an dem sie zum ersten Mal teilgenommen hat, ergab das Rang 2, was ein hervorragendes Ergebnis ist.



In ihrer ersten L-Springen-Saison wurde sie auf Anhieb fränkische Meisterin, bayerische Vizemeisterin, bayerische Mannschaftsmeisterin und süddeutsche Mannschaftvizemeisterin. Im Juli wurde Franca Saar in den Bayerischen Landeskader berufen und beschloss nun ein aufregendes Ponyjahr mit dieser tollen Leistung.