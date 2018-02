Fabienne Wenske ist deutsche Vizemeisterin

Bei den deutschen Meisterschaften der Nachwuchsschwimmer in Berlin haben sich sieben Talente der SG Bamberg prächtig geschlagen. Sie erzielten viele persönliche Bestzeiten. 310 Vereine entsandten 1600 Nachwuchshoffnungen in die Schwimm- und Sprunghalle im Eurosportpark Berlin, die über 5000 Starts in Vor- und Endläufen an fünf Wettkampftagen absolvierten. Nur die 20 bzw. 30 schnellsten Schwimmer pro Jahrgang und Disziplin erhielten vom deutschen Verband (DSV) ein Ticket für die Titelkämpfe.

Fabienne Wenske (Jahrgang 2004) startete in die Meisterschaften auf einer ihrer Lieblingsstrecken, den 800 m Freistil. Sie verbesserte ihre Bestzeit um acht Sekunden auf 9:29,71 Min., was Rang 4 bedeutete. Im Vorlauf über 400 m Lagen schwamm sie als Vierte in starken 5:17,51 Min. ins Finale und steigerte sich dort nochmals deutlich: In 5:10,79 Min. verpasste sie als Vierte das Podium wieder knapp. Über ihre Nebenstrecke, die 200 m Rücken, kam sie in 2:32,23 Min. auf Rang 15.

Am dritten Wettkampftag machte sich das harte Programm bemerkbar, als sie das 200-m-Freistil-Finale in 2:14,49 Min. als Vorlauf-Neunte um 0,14 Sek. verpasste. Der finalfreie Nachmittag sollte sich positiv auswirken, denn tags darauf trumpfte Fabienne Wenske auf: Über 1500 m Freistil schwamm sie ein bärenstarkes Rennen, unterbot ihre Langbahn-Bestzeit um satte 50 Sekunden auf 18:05,01 Min. und wurde deutsche Vizemeisterin. Nebenbei stellte sie einen neuen Vereinsrekord auf. Vor und nach ihrem großen Auftritt ging sie noch über die 200 m Lagen an den Start und stellte zwei neue Bestzeiten auf: Als Vorlauf-Vierte (2:29,29 Min.) wurde sie im Finale Siebte in 2:28,09 Min. Am Abschlusstag schwamm Fabienne Wenske über 400 m Freistil in 4:39,67 Min. als Vorlauf-Dritte ins Finale. Dort schraubte sie ihre Bestzeit auf 4:33,88 Min. und freute sich über den Gewinn der Bronzemedaille. Selbst im Sprint über 50 m Rücken überzeugte die Langstreckenspezialistin mit einer neuen Bestzeit (32,48 Sek.) und Rang 13. Für Fabienne Wenske waren es die größten Erfolge ihrer noch jungen sportlichen Karriere.

Kevin Kertész (2003) zeigte bei seinen ersten deutschen Titelkämpfen ein starkes Auftaktrennen über 200 m Schmetterling (2:24,38 Min.) und kam auf Platz 13. Mit einer Bestzeit über 400 m Lagen (5:00,61 Min.) schwamm Kertész ins Finale, in dem er als Siebter in 4:57,39 Min. erstmals die Fünf-Minuten-Marke meisterte. Auch über die 1500 m Freistil präsentierte sich der 13-Jährige in Topform, als er seine Bestzeit um zwölf Sekunden auf 17:38,88 Min. verbesserte und sich über Rang 10 freute. Am Schlusstag verbesserte Kertész seine 400-m-Freistil-Bestzeit um acht Sekunden auf 4:24,33 Min. Im Finale wurde er Achter in 4:26,13 Min.

Sprinter Martin Spörlein (1997) startete im Vorlauf über 50 m Freistil mit einer Bestzeit (23,89 Sek.) und qualifizierte sich als Sechster für das Juniorenfinale (1997/98). Dort steigerte er sich nochmals auf 23,74 Sek. und belegte Platz 7.

Christopher Weidner (2005) startete als jüngster Bamberger im schwimmerischen Mehrkampf der Disziplin Freistil. Weidner stellte bei seinem DM-Debüt persönliche Bestzeiten über 100 m Freistil (1:06,65 Min./348 Punkte) und 400 m Freistil (5:09,20 Min./360) auf. Auch über 200 m Freistil (2:24,93 Min./348) und 200 m Lagen (2:43,81 Min./337) überzeugte er. Über 50 m Kraul-Beine (40,34 Sek./417) schwamm er die viertschnellste Zeit aller Freistil-Mehrkämpfer. Mit 1810 Punkten belegte er Rang 12; 68 Zähler fehlten ihm zu Rang 9.

Delfinspezialistin Elena Kober (2000) konzentrierte sich in Berlin auf die harten 200 m Schmetterling: Sie knackte in 2:29,56 Min. erstmals in dieser Saison die 2:30 Min. und durfte mit Rang 15 zufrieden sein. Julia-Sophia Scheuermann (2000), die mit Rang 30 über 1500 m Freistil die Qualifikation knapp geschafft hatte, überzeugte mit einer Bestzeit (19:25,84 Min.). Sie schwamm sich auf Platz 19 nach vorn. Markus Linß (1997) war über 200 m Brust in 2:41,61 Min. drei Sekunden schneller als bei den deutschen Masters-Titelkämpfen Ende April und verpasste seinen Rekord nur knapp. Sein letztes Junioren-Rennen schloss er auf Rang 27 ab.

In wenigen Tagen werden in Berlin die 129. deutschen Meisterschaften im Schwimmen der offenen Klasse ausgetragen: Qualifiziert haben sich Martin Spörlein über 50 m Freistil und Fabienne Wenske über 400 m Lagen sowie 400 m, 800 m und 1500 m Freistil.