FC Eintracht 2010 triumphiert

Der FC Eintracht Bamberg 2010 ist neuer Stadtmeister im Fußball. Die Mannschaft um Trainer Philipp Lautenschläger setzte sich im Endspiel gegen die DJK Don Bosco Bamberg mit 1:0 durch. Damit wandert der Wanderpokal um den Stadtwerke-Cup für die nächsten zwölf Monate in die Vitrine des Bezirksligisten. Der Vorjahressieger DJK Gaustadt holte sich den Sieg im "kleinen Finale" gegen den SC 08 Bamberg (5:1) und sicherte sich somit Rang 3.



Nach der Vorrunde am Samstag hatten sich neben dem Titelverteidiger DJK Gaustadt auch der FC Eintracht Bamberg, der SC 08 Bamberg und die DJK Don Bosco als Sieger ihrer jeweiligen Gruppe für die Finalrunde am Sonntag durchgesetzt. Im ersten Halbfinale kam es zum Aufeinandertreffen zwischen der mit ihrer dritten Mannschaft angetretenen DJK Don Bosco Bamberg und dem SC 08 Bamberg. Die Mannen von DJK-Trainer Roland Zeitler ließen von Beginn an keinen Zweifel an ihrer spielerischen Klasse und überrollten die zunächst nur mit zehn Mann auf dem Feld spielenden "Nullachter". Der Klassenunterschied war deutlich, und am Ende stand es 8:0 für die Wildensorger, bei denen sich Felix Höfer und Christian Wirth mit je einem Doppelpack auszeichneten.



Ganz anders war hingegen der Verlauf des zweiten Halbfinals. Hier schenkten sich der Titelverteidiger DJK Gaustadt und der FC Eintracht Bamberg keinen Meter. So blieb es bis zum Schluss spannend mit hochkarätigen Chancen auf beiden Seiten. Alleine der FC Eintracht Bamberg vergab drei große Möglichkeiten vor dem leeren Tor, außerdem verhinderte Florian Reinfelder im Tor der Gaustadter mehrmals einen Rückstand mit tollen Glanzparaden. Als sechs Minuten vor dem Abpfiff Christian Ott mit einem Schuss aus 20 Metern die Führung gelang, schien die Partie zugunsten der "Blau-Violetten" gelaufen. Doch dann kam Jonas Reinfelder und erzielte in der Nachspielzeit den Ausgleich. Im Elfmeterschießen setzte sich der FCE ohne Fehlschuss durch und qualifizierte sich für das Finale.



Im Endspiel trafen mit der DJK Don Bosco Bamberg und dem FC Eintracht Bamberg zwei der spielstärksten Mannschaften aufeinander. Dementsprechend war die Partie weitgehend ausgeglichen, und die Teams neutralisierten sich gegenseitig. Die "Blau-Violetten" hatten zwar die leicht höheren Spielanteile, die DJK Don Bosco besaß jedoch die besseren Chancen. Die klarste Möglichkeit hatte Felix Höfer auf dem Fuß, er scheiterte jedoch am rechten Pfosten.



Kurz nach der Halbzeit fiel die 1:0-Führung für den FCE Bamberg. Stanimir Bugar hatte sich im Mittelfeld kraftvoll durchgetankt und aus 22 Metern abgezogen. Sein Ball senkte sich und schlug im rechten Tordreieck ein. In der Folgezeit versuchten beide Teams mit offensiven Aktionen weiterhin zum Abschluss zu kommen, aber es fehlte meist an der notwendigen Präzision. Als kurz dem Abpfiff Pascal Nögel der Treffer zum 2:0 gelang, war die Partie entschieden.



Am Ende sicherte sich der FC Eintracht verdient die Krone des Bamberger Vereinsfußballs und durfte sich neben dem Pokal auch über die Siegprämie von 250 Euro freuen. red



VORRUNDE

GRUPPE A

DJK Bamberg - Wacker Bamberg 1:0

ETSV Bamberg - Viktoria Bamberg 0:2

DJK Bamberg - ETSV Bamberg 7:0

Wacker Bamberg - Viktoria Bamberg 3:0

ETSV Bamberg - Wacker Bamberg 0:5

Viktoria Bamberg - DJK Bamberg 0:2

1. DJK Bamberg 3 10:0 9

2. Wacker Bamberg 3 8:1 6

3. Viktoria Bamberg 3 2:5 3

4. ETSV Bamberg 3 0:14 0

GRUPPE B

TSG 05 Bamberg - ASV Gaustadt 2:0

ASV Gaustadt - SC 08 Bamberg 2:4

TSG 05 Bamberg - SC 08 Bamberg 0:3

1. SC 08 Bamberg 2 7:2 6

2. TSG 05 Bamberg 2 2:3 3

3. ASV Gaustadt 2 2:6 0

GRUPPE C

Post-SV Bamberg - Spfr./BSC Bbg. 1:1

DJK Gaustadt - Post-SV Bamberg 0:0

Spfr./BSC Bbg. - DJK Gaustadt 0:5

1. DJK Gaustadt 2 5:0 4

2. Post-SV Bamberg 2 1:1 2

3. Spfr./BSC Bamberg 2 1:5 1

GRUPPE D

FV 1912 Bamberg - FCE Bamberg 0:1

TSC Bamberg - FV 1912 Bamberg 4:0

FCE Bamberg - TSC Bamberg 1:0

1. FC Eintracht Bamberg 2 2:0 6

2. TSC Bamberg 2 4:1 3 2. FV 1912 Bamberg 2 0:5 0



HALBFINALE

DJK Bamberg - SC 08 Bamberg 8:0

FCE Bamberg - DJK Gaustadt 1:1, 6:5 n.E.



SPIEL UM PLATZ 3

SC 08 Bamberg - DJK Gaustadt 1:5



FINALE

DJK Bamberg - FCE Bamberg 0:2