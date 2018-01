Ein Ausrutscher wäre für Brose Bamberg fatal

Die Termine für die ersten beiden Heimspiele in den Play-offs stehen bereits fest, doch auf wen Brose Bamberg im Viertelfinale am Samstag, 6. Mai, und am Sonntag, 14. Mai (die Partien beginnen jeweils um 15 Uhr), trifft, ist noch völlig offen. Zum einen deshalb, weil der deutsche Meister die letzten beiden Partien am Samstag (18 Uhr) vor heimischem Publikum gegen den Tabellenzwölften aus Bremerhaven und am Montag (15.30 Uhr) in Jena beim Rang-13. gewinnen muss, um sicher als Zweiter vor den Münchner Bayern in die heiße Saisonphase zu gehen. Zum anderen deshalb, weil im Rennen um die Plätze 5 bis 9 durchaus noch Verschiebungen möglich sind. Im Brennpunkt stehen dabei die Ludwigsburger (8.), die am Samstag im Schwabenderby gegen Ulm (1.) und am Montag in Berlin (6.) auf dem Prüfstand stehen.



Intensive Vorbereitung

Nach schon 63 Pflichtspielen in dieser Saison hat der deutsche Meister die zuletzt 13 (!) spielfreien Tagen seit dem ungefährdeten 88:71-Heimsieg gegen Alba Berlin zu einem Kurzurlaub und anschließenden schweißtreibenden Einheiten mit Athletik-Coach Sandro Bencardino genutzt.

"Wir hatten jetzt zehn Tage, in denen wir uns intensiv auf die letzte Phase der Saison vorbereiten konnten. Natürlich denkt man schon ab und an mal an die Play-offs, aber wir wissen auch, dass wir am Samstag und Montag nochmals voll fokussiert zu Werke gehen müssen. Wir sind ausgeruht und freuen uns auf die heiße Phase der Saison", betont Bambergs Bundesliga-Topwerfer Fabien Causeur (11,2 Punkte im Schnitt) vor dem letzten Hauptrunden-Heimspiel.



Eisbären schießen Alba ab

Die Eisbären, die als Tabellenzwölfter den Klassenerhalt längst perfekt gemacht haben, trafen am letzten Wochenende auf die Berliner und feierten dabei bei ihrem Ausflug nach Bremen einen überraschenden 100:92-Erfolg. Dank der Treffsicherheit aus der Distanz (12 Dreier bei 24 Versuchen) geriet der Sieg nie in Gefahr. Alba-Coach Ahmet Caki wurde kurz nach der Niederlage entlassen.

Eisbären-Trainer Sebastian Machowski freute sich dagegen über die Geschlossenheit, mit der seine Jungs auftraten. Mit Karvel Anderson (17 Punkte/3 Dreier), Ivan Elliot (16/4), Waverly Austin (15/8 Rebounds), Jordan Hulls (12) und Lars Wendt (11/2 Dreier) punkteten gleich fünf Spieler zweistellig.

Am Montag (15.30 Uhr) ist der Tabellenzweite dann in Jena gefordert. Der Aufsteiger, der eine starke Saison abgeliefert hat (Rang 13), wird auch ohne seinen nach Saragossa abgewanderten Topscorer Marcos Knight, der seine Europa-Karriere bei den Baunachern in der 2. Liga startete, alles versuchen, den hohen Favoriten zu ärgern.



Daniel Theis ist am Sonntag Basketball-Botschafter im "Doppelpass" bei Sport1

Daniel Theis wird am Sonntag ab 11 Uhr live in der Expertenrunde beim "Volkswagen-Doppelpass" auf Sport1 sitzen. Der Brose-Bamberg-Center, geboren in Salzgitter, ist Fan des VfL Wolfsburg. Das Spiel "seiner" Mannschaft am Samstag gegen den FC Bayern München wird ein Thema der Sendung sein, bei der Theis als erster Basketballer überhaupt zu Gast sein wird. Neben dem Beweis seiner Fußballexpertise wird er aber auch Gelegenheit haben, Brose Bamberg, die anstehenden Play-offs und den Basketballsport in Deutschland zu promoten. Die Livesendung, die regelmäßig von einem Millionenpublikum gesehen wird, findet dieses Mal nicht in München, sondern in Wolfsburg statt.



Restprogramm der Play-off-Kandidaten

Ratiopharm Ulm (1. Platz/ 58:2 Punkte): Ludwigsburg (Auswärtsspiel), Tübingen (Heimspiel)

Brose Bamberg (2./54:6): Bremerhaven (H); Jena (A)

Bayern München (3./54:6): Bayreuth (A), Gießen (H)

Medi Bayreuth (4./42:18): München (H), Würzburg (A)

Telekom Baskets Bonn (5./34:26): Gießen (A), Oldenburg (H)

Alba Berlin (6./34:26): Frankfurt (A), Ludwigsburg (H)

EWE Baskets Oldenburg (7./34:28): Bonn (A)

MHP Riesen Ludwigsburg (8./32:28): Ulm (H), Berlin (A)

Gießen 46ers (9./30:30): Bonn (H), München (A)



Bamberger Termine im Viertelfinale 1. Heimspiel am Samstag, 6. Mai (15 Uhr);

1. Auswärtsspiel abhängig vom Gegner am 9., 10. oder 11. Mai; 2. Heimspiel am Sonntag, 14. Mai (15 Uhr) - falls nötig: Spiel 4 am 16. Mai auswärts; Spiel 5 am 18. Mai daheim