Dimitrij Ovtcharov sagt Start in Bamberg ab

Die 85. deutschen Meisterschaften im Tischtennis in Bamberg werden ohne Dimitrij Ovtcharov stattfinden. Der Weltranglistensechste musste sein Abschlusstraining am Freitagvormittag wegen starker Schmerzen im Bereich des Iliosakralgelenks im Becken abbrechen. "Die Teilnahme an den Weltmeisterschaften in Düsseldorf will ich nicht gefährden. Deshalb muss ich meinen Start bei der deutschen Meisterschaft schweren Herzens absagen", meinte Ovtcharov.

Der deutsche Meister des Jahres 2014 erhielt nach einer abschließenden Untersuchung am Vormittag von Mannschaftsarzt des Deutschen Tischtennis-Bundes, Dr. Antonius Kass, kein grünes Licht für einen Start in Bamberg. Ovtcharov: "Bei jeder unregelmäßigen Bewegung nehmen meine Schmerzen zu. Doktor Kass konnte meinen Start in Bamberg nicht garantieren, ohne dass dies nicht auch meine Teilnahme an der WM gefährdet hätte. Es tut mir sehr leid für die deutsche Meisterschaft und für meine Fans. Ich hätte sehr gerne in Bamberg gespielt."

Die Teilnahme an der Weltmeisterschaft in den Düsseldorfer Messehallen (29. Mai bis 5. Juni) ist der Jahres-Höhepunkt für den Olympia-Dritten von London 2012. Im Jahr 2016 hatte Ovtcharov wegen Problemen ausgehend vom Iliosakralgelenk bereits die Mannschafts-WM in Malaysia absagen müssen: "Das Risiko, noch einmal eine WM zu verpassen, kann ich nicht eingehen. Ich hoffe, dass meine Fans dafür Verständnis haben, aber in diesem Fall geht die Gesundheit vor", meinte Ovtcharov.

Im Herren-Einzel rückt nach der Absage von Ovtcharov Rekordmeister Timo Boll an die Spitze der Setzliste. Der Düsseldorfer kämpft in Bamberg um seinen elften Titel. red