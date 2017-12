DJK Don Bosco bei heimstarken Sandern gefordert

Nach dem verdienten ersten Sieg in 2017 muss die DJK Don Bosco Bamberg erneut auswärts antreten. Am Samstag (15 Uhr) gibt sie ihre Visitenkarte beim heimstarken FC Sand ab, der nach drei Unentschieden den ersten "Dreier" in diesem Jahr einfahren will. Dreimal 1:1 lauten die jüngsten Ergebnisse der Unterfranken.

Dabei sind die jeweiligen Teilerfolge durchaus anerkennenswert. Dem Remis beim Würzburger FV nach der Winterpause folgten die gleichen Resultate im Heimspiel gegen den FC Amberg und jüngst beim wiedererstarkten SpVgg SV Weiden.



Zur Erinnerung: Gegen beide Kontrahenten zogen die Wildensorger den Kürzeren. Die Unterfranken zählen zur erweiterten Spitzengruppe der Liga, belegen den beachtlichen sechsten Tabellenplatz und haben auf heimischem Geläuf schon 29 Zähler eingefahren. In dieser Rubrik werden sie lediglich von den Teams aus Neumarkt und Großbardorf (jeweils 30 Punkte) übertroffen. Keine Frage, der in Bamberg beheimatete Uwe Ernst hat als Trainer alle Erwartungen übertroffen. Seine vor Saisonbeginn aufgrund zahlreicher Abgänge runderneuerte Mannschaft entwickelte sich zu einer diszipliniert agierenden, zweikampfstarken und torgefährlichen Einheit.



Zahlreiche Akteure stammen aus der Bamberger Region. Die kopfballstarken Defensivspezialisten Daniel Krüger (24 Jahre), Manuel Müller (25) und Dominic Leim (23) sowie Torjäger Basti Wagner (28) haben eine gemeinsame Memmelsdorfer Vergangenheit. Der Strullendorfer Wagner (früher u. a. auch in Frohnlach, Pettstadt und beim FC Eintracht Bamberg) ist nicht nur der aktuell beste Schütze (9 Saisontreffer) im Team, sondern auch Dirigent und Ausnahmekönner in einer Person. Über ihn sagte sein Coach gerne, dass er "den Unterschied ausmachen kann".



In Weiden untermauerte er diese Einschätzung ein weiteres Mal in der Nachspielzeit, als er uneigennützig auf den erst eingewechselten Tevin McCullough (21) weiterleitete. Mit seinem vierten Saisontor sicherte der vom VfL Frohnlach gekommene Jungspund den verdienten Punkt. Der 48-jährige Ernst bewies erneut ein glückliches Händchen und flachste über seinen Coup:"Gut eingewechselt, könnte man sagen." Seine Mannschaft hatte ihm mit ihrem Einsatz und Engagement ein weiteres Mal richtig Freude gemacht und die zweite Halbzeit dominiert. "Sie wurde für ihren großen Aufwand belohnt, der Ausgleich war überfällig und mehr als verdient", so das Resümee des schlitzohrigen Coaches, der mit seinen Jungs das Vorrundenspiel zur Sandkerwazeit am Fuß der Altenburg mit 1:3 verloren hatte.



Zu diesem Zeitpunkt stand Mario Bail noch nicht auf der DJK-Kommandobrücke. Der ehrgeizige Chefanweiser feierte mit seinen Schützlingen den ersten "Dreier" im Kalenderjahr, was zudem sein erster Auswärtssieg als Bayernligatrainer war. Mit 2:0 behielten die Wildensorger im "Sechs-Punkte-Spiel" in Erlenbach verdient die Oberhand, weil sie schlicht und einfach mehr investierten.



Bail lobte sein gesamtes Ensemble, das stark ersatzgeschwächt zusammengestellt war, eine bravouröse kämpferische Leistung bot und eine "bombige Einstellung an den Tag legte". Vor dem Derby beim FC Sand plagen den 37-jährigen Coach jedoch nach wie vor gravierende Verletzungssorgen. Kapitän Fischer, Eckert, Spies, Hoffmann und Ljevsic fallen weiter aus, während Jessen wieder einsatzfähig ist. Bei Schütz und Rosiwal hofft Bail, dass sie rechtzeitig fit werden.



DJK Don Bosco Bamberg: Kraus, Trunk - Eckstein, Esparza, Jessen, Kettler, Körner, Leicht, Makrigiannis, Mönius, Niersberger, Rosiwal (?), Schäffler, Schmitt, Schmoll, Schütz (?), Schwinn, Sengül, Strobler, Wunder