Christian Ott bleibt FCE-Coach

Christian Ott trainiert den abstiegsbedrohten Fußball-Landesligisten FC Eintracht Bamberg 2010 bis zum Saisonende. Vorstandsmitglied Sascha Dorsch: "Es war der ausdrückliche Wunsch der Mannschaft, in dieser Konstellation bis Saisonende weiterzumachen. Auch die sportlich Verantwortlichen im Verein stehen voll hinter dieser Entscheidung. Hut ab vor den Jungs, die damit die Verantwortung für sich selbst übernehmen und dies mit allen Konsequenzen durchziehen wollen." Das teilte der FCE gestern mit.

Unterstützung in seiner Arbeit erhält Christian Ott von Maximilian Grossmann als Co-Trainer sowie Kapitän Matthias Kühorn. Außerhalb des Platzes wird Ex-Profi Frank Nitsche als sportlicher Berater den jungen Spielern zur Seite stehen.



"Hat hervorragend funktioniert"

"Diese Kombination hat schon beim Auswärtssieg in Karlburg hervorragend funktioniert. Wir wollen damit die Gruppendynamik der letzten Tage mitnehmen, um im Abstiegskampf bestehen zu können und doch noch das rettende Ufer erreichen", so Dorsch. Ott hatte, nachdem sich am Montag vergangener Woche Verein und Trainer Georg Lunz getrennt hatten, die Mannschaft bereits beim 3:2 in Karlburg am letzten Samstag betreut.



Die Planungen laufen

Für die neue Saison laufen parallel die Planungen. "Es gibt durchaus Bewerber, die diese Aufgabe gerne übernehmen würden und ihr Interesse signalisiert haben. Wir werden uns aber, wie bereits angekündigt, Zeit lassen und keinen Schnellschuss machen", erklärt Dorsch. Gesucht werde ein Mann an der Außenlinie, der bereit sei, das Jugendkonzept zu tragen und in der Verbindung mit der U19 und der zweiten Mannschaft Spieler aufzubauen. Die sollen an die erste Mannschaft herangeführt werden. "Ideen und Kontakte hierzu gibt es viele, aktuell haben wir aber noch kein einziges Gespräch geführt. Damit beginnen wir ab sofort", erklärt das Vorstandsmitglied.

Derzeit belegt der FC Eintracht Bamberg mit 21 Punkten den letzten Tabellenplatz der Landesliga Nordwest, der Rückstand zum ersten Relegationsplatzinhaber Bayern Kitzingen beträgt einen Punkt. Zum FC Coburg, der den ersten Nichtrelegationsplatz belegt, beläuft sich der Rückstand auf fünf Punkte. Das nächste Spiel bestreitet der FC Eintracht Bamberg am Samstag (15 Uhr) im Sportpark Eintracht gegen den TSV Abtswind.