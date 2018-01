Brose Hallstadt gewinnt im 13. Anlauf den Company Cup

In der Stegauracher Aurachtalhalle fand der 13. Company Cup im Fußball für Behörden- und Firmenmannschaften statt. Zwölf Teams folgten dem Aufruf von Steffan Seidler und wetteiferten in einer sehr gut besuchten Halle um den Titel. Sportlich war kein Vorbeikommen an Brose Hallstadt. Das Team von Markus Zeigelhöfer gewann im Endspiel gegen Schaeffler Hirschaid mit 1:0.



Den dritten Platz belegte die Firma Bosch, die im "kleinen Finale" Belsana Sport mit 5:0 besiegte. Die Torjägerkrone sicherte sich mit acht Treffern Sebastian Wagner (Elektro Martin Tempel).



Vom ersten bis zum letzten Vorrundenspiel war Spannung angesagt, und so entschied auch erst das vorletzte Spiel über Aus und Weiterkommen. Leittragender war Wieland Electric, das in der starken Gruppe C nur den dritten Platz belegte und auf Grund der zu geringen Punkte vorzeitig die Segel streichen musste.



In den Viertelfinals ging es dann teilweise sehr knapp zu. Während sich Brose Hallstadt mit einem 4:0 gegen Dr. R. Pfleger für das Halbfinale warm schoss, rettete sich der Titelverteidiger, die Stadtwerke Bamberg, nach einem wahren Krimi (4:4) gegen die Boschler ins Neunmeterschießen. Hier gewann Bosch mit 14:13. Belsana Sport kickte überraschend die in der Vorrunde stark aufspielenden Elektro Martin Tempel mit 2:0 aus dem Wettbewerb. Das letzte Viertelfinale gewann Schaeffler Hirschaid mit 4:2 gegen den Neuling Dennert Schlüsselfeld.



Die zwei spannende Halbfinals entschieden sich erst in den Schlussminuten. So gewann Brose Hallstadt gegen Bosch mit 2:0, und Belsana Sport musste sich mit 2:4 Schaeffler Hirschaid beugen. Mit Brose Hallstadt gewann an diesem Tag auch die beste Mannschaft das Turnier. Als eine von drei Firmen, die bei allen 13 Turnieren mitspielten, gewann sie erstmals den Pokal, was auch in der Freude aller zum Ausdruck kam.



Sieben Stunden Nonstop-Budenzauber wurde nicht nur von den Gästen verfolgt. Auch die Chefs der Firma Wieland Electric in Form von Dr. Oliver Eitrich und Dr. Scharschmidt, sowie von den Stadtwerken Bamberg (Dr. Michael Fiedelday) und von Elektro Martin Tempel (Helmut Weigler) waren anwesend uns sahen, was ihre Angestellte so auf den Hallenboden zauberten. Unterbrochen wurde das Turnier in der Mittagspause durch eine Tanzeinlage der neugeründeten Tanzgruppe der SpVgg Stegaurach unter der Leitung von Melanie Kunert. Beim Company Cup fand auch eine Tombola statt, die schon nach wenigen Minuten ausverkauft war. red

Endstand: 1. Brose Hallstadt, 2. Ina Schaeffler Hirschaid, 3. Bosch, 4. Belsana Sport, 5. Stadtwerke Bamberg, 6. Dennert Schlüsselfeld, 7. Elektro Martin Tempel, 8. Dr. R. Pfleger, 9. Wieland Electric, 10. AH 500, 11. Auto Scholz, 12. Landratsamt Bamberg