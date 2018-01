Baunach will sich mit Sieg verabschieden

Zum letzten Spiel der Saison empfangen die Baunach Young Pikes am Samstag um 19.30 Uhr die bereits für die Play-offs in der 2. Basketball-Liga ProA qualifizierten Gladiatoren aus Trier.



Für das Team des ehemaligen Bayreuther Bundesligatrainers Marco van den Berg geht es nur noch darum, auf welchem Platz sie die Hauptrunde abschließen. Im Fernduell mit den Oettinger Rockets geht es um die Plätze 6 oder 7. Im Moment haben die Trierer hierbei die Nase vorne und würden sicherlich auch gerne diesen Platz behalten, um den sehr starken Crailsheim Merlins aus dem Weg zu gehen. Dafür müssen sie allerdings in Baunach gewinnen, andernfalls wären sie auf die Schützenhilfe der Essener, die seit letzter Woche als zweiter Absteiger feststehen und zum Saisonabschluss die Oettinger Rockets empfangen, angewiesen. Sie werden also alles versuchen, die Punkte aus der altehrwürdigen Graf-Stauffenberg-Halle zu entführen. Allerdings wollen sich auch die Baunacher mit einem Heimsieg von ihren treuen Fans verabschieden, so dass mit einem harten Kampf gerechnet werden darf.



Die Gäste aus der schönen Römerstadt sind als ein sehr physisch spielendes Team bekannt und verfügen über eine Vielzahl von guten Spielern, zu denen sich vor einigen Wochen auch noch ein alter Bekannter gesellt hat. Mit Jermaine Bucknor wurde ein Spieler aus früheren Erstligazeiten überzeugt, im Saisonendspurt zu helfen. Mit der Erfahrung des 33-jährigen Forwards hat das Team sicherlich nochmals an Qualität gewonnen. Weitere Stützen der Trierer sind Aufbauspieler Simon Schmitz, Flügelspieler Brandon Spearman, der junge Deutsche Sebastian Herrera Kratzborn sowie der ProA-erfahrene US-Boy John Eggleston. Wenn man überhaupt etwas bei den Trierern kritisieren kann, dann ist es ihre Auswärtsschwäche. Lediglich vier Mal konnten sie bisher das Parkett in fremden Hallen als Sieger verlassen.



Genau da wittern die Young Pikes ihre Chance. Nachdem der Klassenerhalt am letzten Wochenende durch den überzeugenden Auswärtserfolg bei den Oettinger Rockets Gotha unter Dach und Fach gebracht wurde, können die Jungs von Trainer Fabian Villmeter befreit aufspielen. "Für unsere Jungs ist das eine weitere Chance ihre tolle Entwicklung unter Beweis zu stellen. Nach der sehr starken Leistung in Erfurt wird am Samstag unser Ziel sein, ähnlich entschlossen aufzutreten. Wenn uns das gelingt, könnte auch gegen die Gladiators ein Sieg im Bereich des Möglichen liegen. Auf jeden Fall wollen wir uns aber als Mannschaft gebührend von unseren Fans und den vielen ehrenamtlichen Helfern verabschieden und Danke sagen für die Unterstützung während der ganzen Saison", steckt Villmeter die Ziele für den Schlussakkord der Saison ab.



Wozu seine Spieler in der Lage sind, wenn sie ihr vorhandenes Potenzial ausschöpfen können, hat sich schon oft in dieser Saison gezeigt. Vor allem am letzten Samstag begeisterten die Baunacher Jungs mit einer außergewöhnlichen Leistung.



Enorme Weiterentwicklung

Das übergeordnete Ziel der Ausbildung junger Talente kann als durchaus geglückt angesehen werden. Rohdiamanten wie Arnoldas Kulboka und Louis Olinde haben sich zu absoluten Topspielern entwickelt und tragen mittlerweile das Baunacher Spiel genauso wie Malik Müller, Leon Kratzer, Aleksej Nikolic und Kapitän Tibor Taras. Da in der kommenden Saison der ein oder andere Spieler, für den der nächste Entwicklungsschritt ansteht, nicht mehr das Baunacher Trikot tragen wird, besteht am Samstag die letzte Gelegenheit, dieses Team noch einmal zu sehen. Deshalb hoffen die Verantwortlichen wieder auf eine gut gefüllte Stauffenberghalle, zumal nach dem Spiel eine Autogrammstunde und der Verkauf der original getragenen Auswärtstrikots geplant sind. red