Bastian Schorr räumt bei den "Deutschen" ab

Die "Young-Masters" der SG Bamberg haben bei den deutschen Meisterschaften in Wetzlar groß aufgetrumpft: Bastian Schorr gewann dreimal Einzelgold und führte sein Team zu Doppelgold in der Staffel. Bei den 33. internationalen deutschen Meisterschaften der Masters (Senioren) im Schwimmen über die langen Strecken gewannen die Schwimmer der SGB fünf Gold-, vier Silber- und drei Bronzemedaillen. Zu dieser dreitägigen Großveranstaltung entsandten 236 Vereine aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und Schottland 627 Schwimmer ins Europabad nach Wetzlar.

Bastian Schorr (Jahrgang 1992) gewann bei seinen sechs Einzelstarts je dreimal Gold und Silber. Am Auftakttag wurde er über 800 m und 1500 m Freistil (8:54,59 Min./17:19,33) jeweils deutscher Vizemeister der Altersklasse (AK) 25 und musste nur Kevin Geiselhart aus Siegen passieren lassen. Auch über die 200 m Rücken schwamm Schorr in 2:23,12 Min. zur Silbermedaille. Fortan ließ er sich nicht mehr schlagen und heimste drei Goldmedaillen ein: In einem spannenden Duell über 400 m Lagen gegen den Bayreuther Maximilian Deichsel setzte Schorr auf der Brustteilstrecke die entscheidende Attacke und fuhr seinen ersten deutschen Langstreckentitel ein. Am letzten Wettkampftag entschied er zudem noch die Wettbewerbe über 400 m Freistil (4:17,63 Min.) und 200 m Schmetterling (2:18,93 Min.) für sich.



Gelungenes Debüt gefeiert

Daniel Pfaender (1996) stellte ausnahmslos neue persönliche Bestzeiten auf. Gleich im Auftaktrennen über 1500 m Freistil durfte er sich in 18:18,42 Min. über die Silbermedaille in der AK 20 freuen. Lediglich 2,48 Sek. trennten ihn vom Sieger Patrik Putala (TV Wetzlar). Über 400 m Lagen (5:11,62) und 400 m Freistil (4:34,24) musste er sich trotz engagierter Auftritte mit dem vierten Platz begnügen. Über 200 m Rücken wurde er in 2:35,34 Min. Siebter.

Markus Linß (1997/AK 20) feierte bei den "Deutschen" der Masters ein gelungenes Debüt und ergatterte gleich in seinem ersten Rennen, den 400 m Lagen, in persönlicher Bestzeit (5:04,64) die Bronzemedaille. Auch über 200 m Schmetterling verbesserte er seine bisherige Zeit deutlich (2:25,70) und durfte sich erneut über Bronze freuen. Kurz nach diesem kräftezehrenden Rennen belegte er Platz 4 über 200 m Brust (2:44,23). Damit qualifizierte sich Linß zudem für die deutschen Jahrgangsmeisterschaften über die beiden 200-m-Strecken.

Seine Zwillingsschwester Isabel Linß hatte in ihrer Altersklasse mit starken Konkurrentinnen zu kämpfen, so dass sie die Medaillenränge jeweils knapp verpasste. Über 1500 m Freistil belegte sie in starken 19:39,05 Min. den fünften Platz, und auch über 400 m Lagen (5:42,08) wusste sie als Sechste zu überzeugen. Über 400 m Freistil unterbot sie die Fünf-Minuten-Marke (4:59,33) und kam auf Rang 5 ein.

Für Patrick Kleemeier (1992/AK 25) begann der Wettkampf mit einer Enttäuschung, denn über seine Paradestrecken, 800 m und 1500 m Freistil, verpasste er mit den Rängen 7 und 6 das Podest mit schwachen Zeiten deutlich. Vermutlich war der Substanzverlust durch Erkältungen im Frühjahr doch größer als angenommen. Jedoch hakte er diesen Rückschlag schnell ab und ergatterte über 400 m Freistil in neuer Saisonbestzeit (4:55,94) mit Bronze eine der hart umkämpften Einzelmedaillen. Kurz darauf zeigte er über seine Nebenstrecke 200 m Brust ein beherztes Rennen und steigerte seine bisherige Bestzeit um 2,5 Sek. auf 2:55,03 Min., was Rang 8 bedeutete.



Triumph für Herrenstaffel

Für die Bamberger Herren wurden die Staffelwettbewerbe zum Höhepunkt. Zunächst stand der Wettbewerb über 4 x 200 m Freistil auf den Programm: Dabei lieferten sich Daniel Pfaender als Startschwimmer und Markus Linß ein hochklassiges Duell mit der Union 1861 Schönebeck in der Altersklasse A (80-99 Jahre). Mit nur einer halben Sekunde Vorsprung ging Patrick Kleemeier ins Rennen und setzte die vorentscheidende Attacke, als er diesen auf sieben Sekunden ausbaute. Schlussschwimmer Bastian Schorr machte in 8:40,27 Min. den Triumph perfekt. Kurz darauf gingen die "Young-Masters" der SG Bamberg über die selten geschwommenen 4 x 200 m Brust an den Start und heimsten in 11:05,64 Min. das zweite Staffelgold des Tages ein. Dabei schwammen sie auch die schnellste Zeit aller teilnehmenden Mannschaften bei diesen deutschen Titelkämpfen im Hessischen.