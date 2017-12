Bamberger Talent Eva Ammermann in guter Form

Die internationale Junioren-Regatta des Deutschen Ruderverbandes in München Oberschleißheim hat mit 76 Rennen und 252 Läufen das Vorjahr erneut übertroffen. Das exzellente Meldeergebnis mit 1178 Booten sorgte für zwei volle Regattatage auf der Olympia-Strecke. 922 Starter aus 16 Nationen und vier Kontinenten lieferten sich spannende Rennen.

Für die Bamberger Rudergesellschaft starteten Eva Ammermann und Felix Schweizer, nachdem sie sich über ihre guten Ergebnisse für Boote des Bayerischen Ruderverbandes empfohlen hatten.

Felix Schweizer startete mit seinem Partner Tobias Oberhäußer vom Ruderclub Aschaffenburg im Leichtgewichts-Junioren-Doppelzweier. In dem Rennen hatten 21 Boote gemeldet, die in vier Vorläufen um den Einzug ins Finale kämpften. Mit einer Länge Rückstand auf die RG Bodensee/RC Nürtingen kamen sie auf den dritten Platz. Es siegte mit deutlichen Vorsprung die RG Allgemeiner Alster-Club/Norddeutscher Ruderer-Bund. Für das C-Finale hatten sich Schweizer/Oberhäußer einiges vorgenommen, denn ihre Gegner hatten am Vortag vergleichbare Zeiten über die 1500 Meter erzielt. Allerdings reichte es wieder nur zum dritten Platz hinter zwei Booten aus Schleswig-Holstein. Den Sieg im A-Finale errang ein bayerisches Boot: Adrian Reinstädtler vom Akademischen Ruderclub Würzburg und Robin Kosche vom Ruderclub Zellingen siegten mit einer Länge Vorsprung vor dem Boot vom Ruderclub am Wannsee.

Schweizer/Oberhäußer starteten an beiden Tagen auch noch im Vierer. Zunächst saß man mit dem Sieger des Zweier-Rennens Reinstädler/Kosche im Boot. Platz 4 mit zehn Sekunden Rückstand auf den dritten Platz waren nicht das gewünschte Ergebnis und so wurden die Mannschaften umgesetzt. Für Rein-städler/Kosche kamen Lukas Riedmann und Benedikt Niederalt von der Rudergesellschaft München '72 ins Boot. Zwar konnte man den Abstand zu den Gegnern verkürzen, aber es reichte wieder nur zu Platz 4.

Eva Ammermann startete zunächst mit ihrer Partnerin Magdalena Rabl von der Rudergesellschaft München '72 im Doppelzweier. Bereits kurz nach dem Start setzten sich die beiden an die Spitze des Fünf-Boote-Feldes, bauten die Führung kontinuierlich aus, kontrollierten das Rennen und überquerten als Sieger die Ziellinie.

Tags darauf startete das Duo im A-Finale. Das Boot aus Pirna mit Nora Hohlfeld und Johanna Sinkewitz, das am Vortag von allen vier Vorläufen die schnellste Zeit erzielt hatte, gab klar den Ton an. Dahinter folgte die RG Halle/Magdeburg. Für Ammermann/Rabl sprang am Ende ein vierter Platz heraus.

Neben dem Doppelzweier startete Ammermann noch im Doppelvierer. Zusammen mit Magdalena Rabl und Cora Benkler von der RG München, Maria-Magdalena Fischer vom Regensburger RK und Steuerfrau Katja Anderlik vom RV Nürnberg bildet man das Boot des Bayerischen Ruderverbandes. Am ersten Tag fehlte es noch an Harmonie und "das Boot kam nicht ins Laufen". Der vierte Platz und zehn Sekunden Rückstand auf die Sieger vom Ruderverband Schleswig-Holstein waren nicht nach dem Geschmack der Mannschaft.



Souveräner Sieg im B-Finale

Im B-Finale lief es dann deutlich besser: Das Quartett feierte einen Start-Ziel-Sieg. Trainer Arno Wehle freute sich dabei nicht nur über den deutlichen Vorsprung vor dem Boot vom Ruderclub Potsdam, das am Vortag noch vor dem bayerischen Boot ins Ziel gekommen war. Vielmehr fuhr man auch schneller als die Sieger des A-Finales vom Landesruderverband Mecklenburg-Vorpommern, die sich mit zwei weiteren Teams bis zum letzten Schlag ein enges Rennen um den Sieg lieferten.

Bis zur deutschen Meisterschaft vom 22. bis 25. Juni - wieder auf der Olympia-Regattastrecke in München - werden Ammermann und Schweizer noch bei den internationalen Regatten in Köln und Hamburg starten. Dazwischen stehen für die Sportler Trainingswochenenden in Aschaffenburg und München auf dem Plan.

Bei Felix Schweizer wird es vor allem wichtig sein, dass man sich auf die Besetzung des Bootes festlegt und dann noch möglichst viele gemeinsame Kilometer im Boot abspult, denn in der Leichtgewichtsklasse liegen die Felder eng beieinander. Bei Eva Ammermann hat sich anscheinend bereits die Mannschaft gefunden. Die Ergebnisse von Oberschleißheim lassen auf weitere tolle Ergebnisse hoffen.