48 Kullamäe-Punkte entscheiden gegen Güßbach

Die U19-Basketballer des TSV Tröster Breitengüßbach (3.) haben sich nach großem Kampf den Gotha Rockets in der Nachwuchs-Bundesliga (NBBL) mit 79:84 geschlagen geben müssen. Den Unterschied machte der Gothaer Leistungsträger Kristian Kullamäe mit 48 Punkten und 13 Rebounds.

In der schnellen Partie war es Kullamäe schon in den ersten zehn Minuten zu verdanken, dass die Truppe der Trainer Mark Völkl und Andreas Finsinger mit 16:20 zurücklag. Dann schalteten die Güßbacher einen Gang höher. Nun stellte sich besonders Youngster Nicolas Wolf gegen Kullamäe und sorgte gemeinsam mit einem gut aufgelegten Felix Edwardsson für die Bamberger Punkte, so dass das Spiel wieder offen war. Kullamä es estnischer Landsmann Henri Drell nutzte die Lücken in der Gothaer Verteidigung, während Heinrich Ueberall routiniert das Spiel dirigierte. 39:40 hieß es zur Halbzeit.

Lange blieben die Güßbacher in der Kabine, die Halbzeit-Ansprache verfehlte ihre Wirkung nicht. Die Brose-Youngster spielten fokussiert und mannschaftsdienlich. Trotz des fünften Fouls von Nicholas Tischler blieb das Spiel zunächst ausgeglichen. 60:60 lautete der Spielstand nach 30 Minuten. Keine Mannschaft schaffte es, sich nun entscheidend abzusetzen. Erst Mitte des vierten Viertels gelang es Gotha, sich einen Fünf-Punkte-Vorsprung zu erspielen, der dank wichtiger Punkte von Felix Edwardsson und Jekabs Beck allerdings nicht lange hielt.

Nach dem fünften Foul von Henri Drell stieg der Druck auf die Bamberger, die weiter mit der Offensivkraft von Kullamäe zu kämpfen hatten. Er trug sich mit 48 Punkten und 13 Rebounds in den Spielbericht ein. In der Endpahse war es der junge Este aus Gotha, der den Güßbachern den Sieg raubte und die 79:84-Niederlage besiegelte.

Trainer Völkl sagte: "Leider haben wir auf Seiten der Gothaer Kristian Kullamäe nicht in den Griff bekommen. Auch hatten wir mit der einen oder anderen Schiedsrichterentscheidung zu kämpfen, so dass uns an manchen Stellen die Energie gefehlt hat. Wichtig ist jetzt, die gemachten Fehler aufzuarbeiten und daraus zu lernen."

TSV Tröster Breitengüßbach: Wolf (29/2), Edwardsson (18/4), Drell (16/1), Beck (4), N. Tischler (4), Uysal (3/1), Nicklaus (2), Ueberall (2), Plescher (1), Brevet