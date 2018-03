2:9-Pleite für den Post-SV

Der erneut ersatzgeschwächt angetretene Post-SV Bamberg musste in der Tischtennis-Oberfrankenliga eine empfindliche 2:9-Heimpleite gegen die TS Arzberg hinnehmen. Der Plan, mit einer veränderten Doppelaufstellung eine Führung zu erzwingen, ging komplett daneben. Das neu formierte Duo Lorek/Raum scheiterte denkbar knapp mit 10:12 im Entscheidungssatz an Späthling/Höllering. Das "Opferdoppel" Mehl/Christoph besaß erwartungsgemäß keine Siegchance gegen das Spitzenduo der Arzberger, Kommenda/Lehner (9:11, 8:11, 7:11). Im Dreierdoppel lagen Zebunke/Rädlein zwar mit 2:1 Sätzen vorne, konnten ihr Match gegen Provaznik/Küspert aber nicht nach Hause bringen. So hieß es 0:3 anstatt der angepeilten 2:1-Führung.

Im vorderen Paarkreuz sorgte Roland Lorek in einem spannenden Match für den ersten Punkt der Gastgeber. Nervenstark behauptete er sich gegen Paul Späthling mit 11:5 im letzten Satz. Christian Raum stand gegen den Gästeausnahmespieler Karel Kommenda naturgemäß auf verlorenem Posten (9:11, 6:11, 11:9, 3:11).

Die Mittelgruppe der Bamberger hatte durchaus die Gelegenheit zu einer Resultatsverbesserung. Mehr als zwei knappe Fünfsatzniederlagen sprangen allerdings nicht heraus. 7:11 im finalen Satz - so lautete die Bilanz sowohl für Klaus Mehl gegen Stefan Lehner als auch für Frank Zebunke gegen Jiri Provaznik. Somit war der 1:6-Zwischenstand aus Sicht des Post-SV perfekt.

Den zweiten Einzelpunkt erspielte sich Jürgen Rädlein mit einem fein herausgespielten 3:1-Erfolg über Karl Höllering. Der kurzfristig eingesprungene Martin Christoph mühte sich in seiner Begegnung gegen Nico Küspert zwar redlich, konnte seine 1:3-Niederlage aber nicht verhindern.

Abschließend versuchte die Post-Spitzengruppe, noch einmal alles aus sich herauszuholen. Roland Lorek wäre dabei fast noch eine Überraschung gegen Karel Kommenda gelungen, brachte seine 7:5-Führung im Schlusssatz aber nicht über die Ziellinie (8:11). Das letzte Spiel des Tages war eine klare Sache für die Gäste. Christian Raum fand keine Mittel gegen die aggressive Spielweise von Paul Späthling (9:11, 9:11, 6:11). fz