1:1 in schwachem Kellerduell

Wirklich zufrieden konnte niemand sein: Das Kellerduell in der Fußball-Bayernliga Nord zwischen dem SV Erlenbach und der DJK Don Bosco Bamberg endete mit einem 1:1-Unentschieden. Damit bleibt es beim Zwei-Punkte-Rückstand der Göbig-Truppe auf die Gäste. Zufriedenheit dürfte sich aber auch beim neutralen Zuschauer nicht eingestellt haben, blieb doch auf beiden Seiten vieles Stückwerk. Beide Torhüter erlebten einen überaus geruhsamen Nachmittag, Torchancen blieben hüben wie drüben rar gesät. Dafür unzählige Stockfehler, Pässe ins Leere, klassischer Abstiegskampf eben.

Erlenbachs Trainer Sebastian Göbig gab eine Teilschuld dem holprigen Rasen: "Auf diesem Untergrund kannst du spielerisch nicht glänzen, aber insgesamt habe ich uns doch etwas stärker gesehen als die Gäste."

Diese wären freilich nach wenigen Minuten beinahe durch ein "Tor des Jahres" in Führung gegangen: Nach einem Ballgewinn im Mittelfeld zog Fischer aus etwa 50 Metern ab, der Ball landete nur am Pfosten. Danach hatte Don Bosco seine stärkste Phase, versuchte es meistens mit Distanzschüssen, doch diese verfehlten ihr Ziel meist deutlich. Einzig ein Freistoß von Fischer auf das Tornetz brachte SVE-Keeper Patsoiuras noch einmal in Gefahr. Aufseiten der Gastgeber sorgten nur Einzelaktionen für etwas Gefahr. Die einzige wirklich klare Chance im ersten Durchgang verpasste Schraut, als er eine Steigerwald-Flanke an die Latte köpfte.

Gästetrainer Mario Bail zog Bilanz: "Man hat gesehen, dass beide Teams in einer schwierigen Situation stecken. Wir müssen uns den Vorwurf gefallen lassen, in der ersten Halbzeit den Sack nicht zugemacht zu haben. Nach der Pause war es dann ein ganz anderes Spiel."

Zumindest zehn Minuten lang berannten nun die Erlenbacher das Gästetor, eroberten fast alle zweiten Bälle und holten einen Eckball nach dem anderen heraus. Bei einem Querschläger im Fünfmeterraum schien das 1:0 fällig, aber gleich zwei Spieler trafen den Ball nicht richtig. So musste ein glücklicher Elfmeter zum Führungstreffer herhalten: Tschumak hatte den Ball zwar am Fuß, bewegte sich aber vom Tor weg, als ihm Spies direkt auf der Strafraumgrenze von hinten in die Parade fuhr. Eren verwandelte sicher vom Punkt.



Bail: Gute Reaktion gezeigt

Bail dazu: "Das war dumm, so darf er nicht hingehen. Obendrein habe ich meine Zweifel, ob der Pfiff berechtigt war, denn den Ball hat er auch getroffen. Aber wir haben danach eine gute Reaktion gezeigt und verdient den Ausgleich erzielt."

Das 1:1 erzielte der eingewechselte Zoumbare per Abstaubertor zehn Minuten später - Patsiouras hatte einen Distanzschuss nach vorne abgeklatscht. Sebastian Göbig war anderer Meinung als sein Kollege: "Wir haben heute zwei Punkte verloren, aus dem Spiel heraus hatten wir die besseren Chancen. So ein Spiel muss man gewinnen." Eines haben beide Teams gemeinsam: Mit den gezeigten Leistungen wird es noch ein ganz steiniger Weg bis zum Zeil Klassenerhalt. ab



SV Erlenbach: Patsiouras - Krug, Traut, Tschumak, Eren, Schmitt (74. Erdem), Traut (62. Kresovic), Koukalias, Sevim (62. Amouzouvi), Steigerwald, Kellner / DJK Don Bosco Bamberg: Trunk - Jessen, Strobler (54. Schmoll), Kane, Sengül, Fischer, Wunder (76. Schwinn), Leicht, Möhrlein, Spies, Körner (58. Zoumbare) / SR: Barbu (Darmstadt) / Zuschauer: 100 / Tore: 1:0 Eren (67., FE), 1:1 Zoumbare (79.) / Gelbe Karten: Traut, Steigerwald - Schmoll, Jessen, Spies, Möhrlein, Fischer