SPD nominiert Quereinsteiger Uwe Metzner

Der Angestellte trat erst 2016 in die SPD ein. Zuvor zog er 2014 für die "Partei für Franken" in den Bezirkstag ein. Er verlies die Partei jedoch wieder, da sie sich von ihm entfernt hatte, wie er sagt.



Eine zeitlang war er parteilos, nun ist er SPD-Bezirksrat. Bei der Nominierung zum Landtagskandidaten erhielt er 27 von 30 Delegiertenstimmen. Eine Aufgabe für die Partei, so SPD-Kreisvorsitzender Andreas Schwarz (MdB), wird es sein, den Kandidaten im Landkreis bekannter zu machen.



Einen ausführlichen Bericht sowie einen Kommentar zur Nominierung lesen Sie im Premiumbereich bei inFranken.de