Sparkasse Bamberg setzt auf regionale Beratungscenter

Mehr Zeit für Beratung, durchgehender Service in den Beratungs-Centern - auf den ersten Blick liest sich die Mitteilung an die Sparkassen-Kunden in Stadt und Landkreis wie eine reine Liste von Verbesserungen. Die trifft freilich nicht alle Zweigstellen in gleichem Maße. So sind die kleineren Filialen, etwa in Kemmern, Pettstadt oder Walsdorf, künftig nur noch an drei Wochentagen und dann auch nur für wenige Stunden geöffnet.

"Um weiterhin den Kundenbedürfnissen auf höchstem Niveau gerecht zu werden und den geänderten Rahmenbedingungen Rechnung zu tragen, hinterfragen wir uns ständig und richten uns zukunftsorientiert aus", erklärt dazu Sparkassen-Pressesprecher Mathias Polz. Hierzu wurden zusätzlich zum Beratungs-Center am Schönleinsplatz vier neue regionale Beratungs-Center im Landkreis errichtet, an den Standorten Burgebrach, Hallstadt, Scheßlitz und Hirschaid. Hier wolle man so noch mehr persönliche, qualitative Beratung bieten.

Bei der VR-Bank Bamberg hält man hingegen laut Vorstand Ulrich Stock an den derzeit geltenden Öffnungszeiten fest. "Aber auch wir müssen weiterhin über die Zukunftsfähigkeit unserer Filialstruktur nachdenken."

Insgesamt hat sich durch die zunehmende Digitalisierung das Kundenverhalten stark verändert. "Die Kunden besuchen heute ihre Sparkasse immer mehr über digitale Wege", sagt Polz. Auf die Internetfiliale der Sparkasse Bamberg habe es 2016 nahezu sieben Millionen Zugriffe gegeben, im Durchschnitt rund 18 700 Besucher pro Tag. Bei den Privatkunden liege die Onlinequote mittlerweile bei circa 50 Prozent, bei den Geschäftskunden sogar bei nahezu 90 Prozent. Der Trend gehe unaufhaltsam hin zu den digitalen Kommunikations- und Vertriebskanälen. Deshalb investiere die Sparkasse Bamberg auch in neue Entwicklungen, beispielsweise in die Videoberatung oder in neue Funktionen der Sparkassen-Apps. "Mit 51 Standorten im ganzen Geschäftsgebiet sind wir gut präsent. An unserem breiten Geschäftsstellennetz halten wir weiter fest. Dies ist aber nur bei einer stärkeren Beratungsorientierung durch die neuen Beratungs- und Servicezeiten möglich", sagt Mathias Polz. Personelle Einsparungen seien nicht beabsichtigt, die vom Kunden gewünschte Beratung werde gefördert und so die Standorte gesichert.

Aus bislang 14 unterschiedlichen Öffnungszeitenmodellen der Sparkasse Bamberg sollen ab Januar nur noch drei werden. Aber auch für die kleineren Standorte mit deutlich verkürzten Öffnungszeiten verspricht der Pressesprecher: "Nach vorheriger Terminvereinbarung kann man sich auch hier zwischen 8 und 20 Uhr beraten lassen." Das dürfte insbesondere viele ältere Bankkunden, die das persönliche Beratungsgespräch gewohnt sind und sich mit der modernen Technik noch schwertun, ein wenig beruhigen.