So sexy kann Blasmusik sein: Michael Zirr aus Trunstadt ist mit dabei

Im nächsten Jahr feiert der Blasmusikkalender seinen fünften Geburtstag. 2014 erschien der erste Kalender in einer Auflage von gerade einmal 500 Stück. Was mit einer Schnapsidee von Initiator Thomas Greisel begann entwickelte sich in den letzten fünf Jahren stetig weiter. Anfangs gab es nur einen Kalender, in dem Frauen zu sehen waren: Frauen in Dirndl oder Lederhose mit tiefem Dekolleté halten ihr Instrument in den Händen: Damit will Greisel zeigen, dass auch junge Leute großes Interesse an Tradition und Heimatverbundenheit haben.



Seit letztem Jahr gibt es nun auch eine "Men-Edition" des Blasmusikkalenders. Mit dabei ist auch Michael Zirr aus Trunstadt. Er ist im nächsten Jahr "Mister April". Warum er sich entschieden hat, sich für den Kalender zu bewerben und welche Rolle die Blasmusik in seinem Leben spielt, hat er uns um Interview verraten. Den ausführlichen Artikel lesen Sie später hier.