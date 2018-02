Sitzplatzreservierung auch in der S-Bahn

Seit gestern sind auch im Bereich des Nürnberger S-Bahnnetzes Sitzplatzreservierungen möglich. Das Angebot gilt damit auch auf der Strecke der S 1 zwischen Nürnberg und Bamberg. Nutzen können diese Möglichkeit zunächst allerdings nur Abo-Kunden der Bahn. Für sie wird in speziellen Reservierungszonen ein Sitzplatz freigehalten. Das Angebot kann zum Preis von 40 Euro für ein Jahr gebucht werden. Wie ein Sprecher der Bahn erklärte, ist die Reservierung eines ganz bestimmten Platzes in der jetzt laufenden Testphase noch nicht möglich.



Bald auch für Einzelfahrten

Nach Abschluss dieser Testphase soll noch in diesem Jahr die Möglichkeit geschaffen werden, mit dem Kauf eines Tickets für eine Einzelfahrt zusätzlich auch einen Sitzplatz reservieren zu können. Dieser Service soll laut Bahn pro Strecke und Person einen Euro kosten.Auch im Regionalverkehr können inzwischen bei der Bahn Sitzplatzreservierungen vorgenommen werden. Ein besonders für Bahn-Pendler interessantes Angebot. Solche Einzel- oder auch Dauerplatzreservierungen sind auch bei der zwischen Würzburg und Bamberg verkehrenden Mainfrankenbahn und für den Franken-Thüringen-Express zwischen Nürnberg und Würzburg bzw. zwischen Nürnberg und Sonnefeld oder Jena Saalbahnhof möglich.



Interessierte Abo-Kunden der Bahn können sich zum Preis von 40 Euro für eine Dauerreservierung mit der Abo-Nummer und dem Enddatum der Abo-Laufzeit unter mein-sitzplatz-regio.de anmelden und dort die Strecke, die Abfahrtszeit und den gewünschten Sitzplatz wählen. Eine solche Dauerreservierung gilt jeweils montags bis freitags.

In den Regionalzügen sind auch Einzelreservierungen zum Preis von einem Euro möglich. Hier kann die Buchung am Automaten unter Angabe des gewünschten Platzes vorgenommen werden. Derzeit kann die Bahn dieses Angebot noch nicht für alle Regionalzugstrecken zur Verfügung stellen. Die Reservierungsmöglichkeit in Regionalzügen soll jedoch Zug um Zug ausgeweitet werden.