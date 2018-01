Sie bereichern das Gemeindeleben

Es ist eine schöne Tradition, in einem festlichen Rahmen das neue Jahr zu begrüßen, das vergangene Jahr Revue passieren zu lassen und insbesondere verdienstvolle Bürger zu ehren. Diese haben meist schon jahrzehntelang durch ihr Engagement das Gemeindeleben bereichert und dort geholfen, wo sie gebraucht wurden.



Hirschaids Bürgermeister Klaus Homann (CSU) konnte über 330 geladene Gäste in der Regnitz-Arena begrüßen, darunter auch zahlreicher Persönlichkeiten aus Politik, Gesellschaft, Wirtschaft und von den Kirchen. Homann erinnerte an viele arbeitsreiche Projekte im abgelaufenen Jahr - von den Sanierungsmaßnahmen an der Grund- und Mittelschule, der Sanierung von Kindergärten bis zur Erschließung neuer Baugebiete. Dazu kommen die anstehenden Investitionen im Bereich Wasser und Abwasser, Straßenbau und für die Maßnahmen, die im Zusammenhang mit dem viergleisigen Bahnausbau stehen. All dies werde ohne eine weitere Kreditaufnahme nicht möglich sein.



Für den Festvortrag konnte in diesem Jahr Volker Eid gewonnen werden. Der emeritierte Professor für Moraltheologie und Bürgermedaillenträger von 2017 sprach über das Thema "Zufriedenheit".

Mit der Hirschaider Bürgermedaille sind in diesem Jahr Rudolf Kohmann und Franz Weinkamm ausgezeichnet worden. Rudolf Kohlmann war von 1966 bis 1978 Gemeinderat in der ehemaligen selbstständigen Gemeinde Rothensand, Märker-Obmann für Rothensand, Groß- und Kleinbuchfeld, Vorsitzender und örtlicher Beauftragter der Flurbereinigung und Mitbegründer und Erster Vorsitzender der Milchgenossenschaft Rothensand, Groß- und Kleinbuchfeld. Daneben war er Kassier beim Obst- und Gartenbauverein und 25 Jahre in der Vorstandschaft der FFW Rothensand, Groß- und Kleinbuchfeld sowie 32 Jahre im Pfarrgemeinderat.



Viele Verdienste

Franz Weinkamm ist seit 1964 Mitglied beim TSV Hirschaid und 2017 für seinen vielen ehrenamtlichen Tätigkeiten im Verein mit der Ehrenmitgliedschaft ausgezeichnet worden. So war er unter anderem 18 Jahre Ehrenamtsbeauftragter und 20 Jahre lang für die Bewirtschaftung der TSV Turnhalle verantwortlich. Daneben ist er Mitglied beim Soldaten- und Kameradschaftsverein Friesen, BBV-Obmann in Seigendorf und war im Rahmen der Dorferneuerung in Seigendorf im Vorstand mit dabei, sowie Obmann der Feldgeschworenen für Seigendorf und Friesen. Besondere Verdienste erwarb es sich beim Wegebau in Seigendorf und den damit verbundenen nicht immer einfachen Verhandlungen mit den betroffenen Privatanliegern.



Die Böllerschützen vom Schützenclub Hubertus Sassanfahrt begrüßten traditionsgemäß das neue Jahr mit dem entsprechenden Salut. Die Medien AG der Staatlichen Realschule Hirschaid mit ihrem Lehrer Elmar Geus zeigte mit ihrem Filmbeitrag das Engagement für die Senioren in der Marktgemeinde. Für die musikalische Umrahmung der Veranstaltung sorgte das "Hirschaider Blech" unter der Leitung von Helmut Weininger.