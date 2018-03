Sexueller Übergriff in Bamberg: Unbekannter begrapscht junge Frau

Zeugen sucht die Polizei Bamberg zu einem Vorfall, der sich in der Nacht auf Sonntag um 02.50 Uhr in der Promenadestraße ereignet hat.Eine Frau wurde hierbei von einem Unbekannten unsittlich angefasst. Der "Grapscher" flüchtete anschließend zu Fuß, eine Fahndung verlief negativ.Der Täter soll ca. 20 Jahre alt und ca. 170 cm groß gewesen sein, er sprach gebrochen deutsch. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 0951/9129-210 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.