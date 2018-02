Sexueller Übergriff nach Kneipenbesuch: 17-Jährige in Bamberg missbraucht

Wie die Polizei mitteilt, ist eine 17-jährige Frau in der Nacht auf Sonntag in Bamberg Opfer sexualisierter Gewalt geworden.



Die Frau befand sich am Samstagabend in einer Gaststätte in der Oberen Sandstraße. Dort traf sie einen flüchtigen Bekannten, mit dem sie zwischen 1 Uhr und 3 Uhr das Lokal verließ. Unmittelbar danach soll sie der Mann zur Ecke Kasernstraße / Am Leinritt geführt haben. Dort sei der Tatverdächtige zudringlich geworden, hätte die Frau teilweise ausgezogen und sexuelle Handlungen gegen ihren Willen an ihr ausgeführt. Die 17-Jährige offenbarte sich im Laufe des Sonntags gegenüber einer Vertrauensperson und entschloss sich dann Anzeige zu erstatten.



Die Ermittlungen übernahm das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Bamberg. Zwischenzeitlich konnte der flüchtige Bekannte ermittelt werden. Für die weitere Klärung suchen die Ermittler Zeugen des Übergriffs.



Die Kriminalbeamten fragen:

-Wer konnte in der Nacht zum Sonntag in der Zeit von 1 Uhr bis 3 Uhr im Bereich Kasernstraße / Am Leinritt einen entsprechenden Vorfall beobachten?

-Wer befand sich während des Tatzeitraumes im Bereich der Tatörtlichkeit?

-Wer kann sonst Angaben machen, die mit dem Geschehen im Zusammenhang stehen könnten?

Zeugen können sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 bei der Kriminalpolizei Bamberg melden.