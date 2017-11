Sexuelle Übergriffe auf der Kirchweih in Hirschaid: drei Tatverdächtige in Haft

Nach den sexuellen Übergriffen am Samstagabend bei der Kirchweih in Hirschaid, konnte die Polizei Bamberg-Land drei Beschuldigte vorläufig festnehmen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg sitzen die tatverdächtigen Asylbewerber inzwischen in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen der Polizei laufen auf Hochtouren, es werden weiter dringend Zeugen gesucht. Auch wegen einer Schlägerei zwischen zwei Gruppen, die sich am späteren Samstagabend auf dem Festgelände zugetragen hatte.



Wie die Polizei in einer gemeinsamen Erklärung mit der Staatsanwaltschaft berichtet, meldeten sich am späten Abend drei Mädchen zwischen 13 bis 17 Jahren bei den Einsatzkräften und gaben an, sexuell belästigt worden zu sein. Eine Gruppe junger Männer hatte offenbar zwei von ihnen gegen 21.15 Uhr im Bereich des Damms abseits gedrängt.



Ein Beschuldigter aus dieser Gruppe berührte laut der Erklärung zwei Frauen unsittlich, womit die weiteren Mitglieder der Gruppe, darunter auch die drei Festgenommenen, einverstanden waren, dies billigten und dabei zuschauten. Angehörige dieser Personengruppe sollen dazu auch eine 17-Jährige unter der Brücke am Kanal festgehalten haben, um das unsittliche Berühren durchzuführen. Den jungen Frauen gelang kurz darauf die Flucht.



Im Rahmen der Fahndung konnten die Polizeibeamten drei der Tatverdächtigen, im Alter von 16 bis 20 Jahren, ausfindig machen und vorläufig festnehmen.



Nach weiteren Ermittlungen durch Beamte der Inspektion Bamberg-Land ergingen am Sonntag Haftbefehle gegen alle drei Beschuldigten wegen der Beteiligung an einer Personengruppe, aus der heraus eine andere Person sexuell belästigt wurde.



Schlägerei zwischen zwei Gruppen

Nach bisherigen Erkenntnissen kam es zudem auf dem Festgelände bei der Luitpoldstraße in Hirschaid gegen 23 Uhr zunächst zu einem Streit zwischen zwei größeren Gruppen Einheimischer und Asylbewerbern. Bei der sich anschließenden Schlägerei sollen auch Bierkrüge geworfen worden sein.



Die Beamten der Inspektion Bamberg-Land konnten mehrere Personen vorläufig festnehmen. Nach bisherigem Stand wurde ein junger Mann leicht am Arm verletzt. Insbesondere die beteiligten Personen sowie der genaue Ablauf der Auseinandersetzung sind zurzeit Gegenstand der umfangreichen Ermittlungen der Polizei Bamberg-Land.



Die Beamten bitten um Mithilfe:



• Wer kann Angaben zu den Vorkommnissen und beteiligten Personen im Bereich des Damms beziehungsweise unter der Brücke um zirka 21.15 Uhr machen?



• Wer hat gegen 23 Uhr die tätliche Auseinandersetzung auf dem Kirchweihgelände beobachtet und kann Hinweise auf die beteiligten Personen geben?



Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Bamberg-Land unter der Telefonnummer 0951/9129-310 in Verbindung zu setzen.



Die Polizeiinspektion Bamberg-Land wird mit verstärkten Einsatzkräften bei den weiteren Veranstaltungen der Kirchweih vor Ort sein.