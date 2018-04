Sex-Skandal in katholischer Kirche: Auch Bamberger Geistlicher Callboy-Kunde in Rom?

Es ist ein brisantes Papier, das Francesco Mangiacapra, Ex-Callboy in Rom, nicht nur der Kirche, sondern auch der Presse übergab. Dutzende Geistliche sollen Kunde bei ihm sein, darunter auch ein kirchlicher Würdenträger aus Bamberg: Er soll bei seinen Rom-Aufenthalten Sex mit einem Callboy gehabt haben - so berichtet es Mangiacapra in der jüngsten Ausgabe des "Stern".



Dort wird der Callboy mit den Worten zitiert: "Ich hatte auch einen geistlichen Kunden aus Bamberg, der mich buchte, wenn er nach Rom kam."



Sex-Skandal in Kirche: Doppelmoral und Heuchelei



Mangiacapra hatte dem Bischof von Neapel ein 1223 Seiten starkes Dosier übergeben, in dem er die Beweise für seine Treffen lieferte.



Zur Begründung für sein Tun wies der Ex-Callboy auf die Doppelmoral dieser Priester hin. Sie würden ein Weltbild predigen, gegen das sie selbst verstoßen, heißt es in dem "Stern"-Bericht. "Dass passiert alles mit einer Selbstverständlichkeit, die fassungslos macht."



Bistumssprecher Harry Luck erklärte auf Nachfrage, man kommentiere den Bericht im "Stern" nicht.