Serie von Sachbeschädigungen an Autos in Bamberg offenbar aufgeklärt

Bereits Anfang Oktober diesen Jahres kam es in Bamberg zu einer auffälligen Serie von Sachbeschädigungen, bei der insgesamt fünf verschiedene Fahrzeuge mit Graffiti in goldener Farbe besprüht wurden.Laut Polizeiinspektion Bamberg-Stadt waren Fahrzeuge betroffen, die in der Hornthalstraße, am Regensburger Ring, in der Maria-Ward-Straße sowie in der Heiliggrabstraße abgestellt waren. Die Taten hatten gemeinsam, dass sämtliche Fahrzeuge mit einem Lack in goldener Farbe besprüht wurden. Die Schriftzüge unterschieden sich von Tat zu Tat und hatten teils beleidigende Inhalte.Bei den Taten wurde insgesamt ein Sachschaden in Höhe von etwa 7000 Euro verursacht.Beamten der Ermittlungsgruppe der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt, die sich konzentriert mit Jugendkriminalität und somit auch mit dem Thema Graffiti auseinandersetzen, konnten nach aufwendigen Ermittlungen und Vernehmungen nun zwei Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren als Täter überführen. Bislang streiten sie eine Tatbeteiligung allerdings ab.Die Jugendlichen haben nun mit einer Strafanzeige wegen Sachbeschädigung in mehreren Fällen zu rechnen, die der Staatsanwaltschaft Bamberg in Kürze vorgelegt werden wird.