Seniorenausflug nach Viereth-Trunstadt

Am Mittwoch, den 21. Februar, führt der städtische Seniorenausflug in die Gaststätte ?Mainlust? in Viereth-Trunstadt. Auf dem Programm stehen kulinarische Köstlichkeiten und ausgelassenes Tanzvergnügen.

Los geht es um 10.45 Uhr mit dem Bus am Bamberger Bahnhof, Ecke Atrium in Richtung Viereth-Trunstadt. In der ?Mainlust? dürfen sich alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer zunächst wahlweise auf Schnitzel ?Wiener Art? mit Kartoffelsalat oder Sauerbraten mit Kloß oder Gemüselasagne mit Salat freuen. Im Anschluss daran haben alle tanzfreudigen Seniorinnen und Senioren die Gelegenheit das Tanzbein schwingen ? aber auch nur zuschauen und sich unterhalten ist erlaubt. Um 17 Uhr schließlich endet die Veranstaltung. Dann stehen die Busse für die Heimfahrt bereit und bringen die Gruppe zurück zum Ausgangspunkt nach Bamberg.

Achtung: Die Anmeldung zu dieser Seniorenfahrt wird ausschließlich am Freitag, 16. Februar 2018 ab 8.00 Uhr im Büro des Senioren- und Generationenmanagements im Nebengebäude des Rathauses Geyerswörth, Geyerswörthstraße 3, Zimmer N 0, entgegengenommen. Aus organisatorischen Gründen muss bereits bei der Anmeldung das Mittagessen festgelegt werden. Ausgegebene Karten können wegen der verbindlichen Essensvorbestellungen nicht mehr zurückgenommen werden. Fahrt, Essen und Musik sind im neuen Teilnahmepreis von 12,50 Euro inbegriffen.