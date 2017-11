Senior fährt in Gerüst an der Neuen Residenz

Der Senior war mit seinem Mercedes vom Domplatz auf der Oberen Karolinenstraße unterwegs. Durch einen Fahrfehler kam er nach rechts von der Straße ab und prallte gegen den Sockel eines Baugerüsts an der Neuen Residenz. Dieses wurde auf einer Länge von acht Metern verschoben . Der Mann blieb unverletzt und stieg aus seinem Auto.



Sorgen bereitete der alarmierten Feuerwehr allerdings die Statik des Gerüsts. Es war unklar, ob diese noch gegeben ist oder die Anlage, die bis zu 25 Meter hoch ist, möglicherweise einstürzen könnte.

Noch am Abend war die Gerüstbaufirma aus Nürnberg vor Ort und arbeitete an der Stabilität der Anlage. Vorsorglich wurde die Obere Karolinenstraße während der Nacht durch die Polizei in diesem Bereich komplett gesperrt, eine Umfahrung war jedoch unproblematisch möglich. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist nicht bekannt.