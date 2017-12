Der erste Jahrgang bestand aus sechs Flaschen. Die 2017er Ernte wird für mehr als 600 reichen. Andreas Emmerling ist Bamberger Gärtner in fünfter Generation. Mit dem "ChamBamPus" will er zusätzlich neue Wege beschreiten. Den Sekt produziert er nach der Champagner-Methode: mit einer zweiten Gärung in der Flasche.Wie er auf die Idee kam, lesen Sie hier