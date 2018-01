Seit zehn Jahren sind die Bamberger Gaststätten rauchfrei

Inzwischen scheinen sich Gastronomen wie Gäste mit der geltenden Regelung arrangiert zu haben, das Rad wirklich zurückdrehen will keiner.Zwar wird in einigen Gaststätten weniger Bier als früher getrunken, dafür hat die Zahl der Essensgäste zugenommen. Auch die Anwohner-Beschwerden über laute Raucher auf der Straße, die andernorts vielen Gaststättenbetreibern zu schaffen machen, halten sich in Bamberg noch in Grenzen. Mediziner wie der Bamberger Lungenspezialist Mohammed Saladin Maktabi sehen im gesetzlichen Nichtraucherschutz einen Schritt in die richtige Richtung, nicht nur für die in der Gastronomie Tätigen würden so bestimmte Risikofaktoren deutlich gesenkt.Einen ausführlichen Bericht mit Kommentar zu dem Thema lesen Sie hier (für Abonnenten kostenlos).