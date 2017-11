Seit 20 Jahren Bambergs Post-Tor zur Welt

"Die Dame von den Fehlgeleiteten bitte in die BO", hallt eine Lautsprecheransage am Abend durch die Hallen des Briefzentrums. Das Unternehmen feierte sein 20-jähriges Bestehen. Die 170 Mitarbeiter bearbeiten täglich etwa eine Million Sendungen, bis heute mehr als sechs Milliarden insgesamt. "94 Prozent aller vor der letzten Briefkastenleerung eingelieferten Sendungen erreichen bereits am nächsten Werktag ihre Empfänger in ganz Deutschland", erklärt Wolfgang Frank, Leiter der Postniederlassung Würzburg, zu der auch das Briefzentrum Bamberg gehört.

Eine Großbriefanlage für Groß- und Maxibriefe, zwei Integrierte Videocodier- und Anschriftlesemaschinen für Standard- und Kompaktbriefe, sowie acht Gangfolgemaschinen für den Zustellgang sorgen für einen reibungslosen Ablauf und erleichtern den 130 weiblichen und 40 männlichen Mitarbeitern, die in drei Schichten tätig sind, die Flut an Sendungen zu stempeln, codieren, sortieren und auf die Reise zu schicken.

Bereits im September gab es eine betriebsinterne Feier zum kleinen Jubiläum mit den Angestellten, von denen viele bereits vor 20 Jahren dabei waren.

Während das Briefgeschäft in den letzten Jahren durch E-Mail und andere Nachrichtendienste abgenommen hat, wächst das Paketgeschäft weiter.

Um 21.20 Uhr werden die Sendungen, die nicht für das Postleitzahl-Gebiet 96 bestimmt sind, an den 24 Toren des Zentrums auf Lkw geladen und zu Verteilzentren, wie es sie in München und Nürnberg gibt, gefahren. Von dort aus gelangen sie in die Briefkästen der einzelnen Haushalte und Unternehmen. Im neuen Jahr bietet das Briefzentrum Bamberg unseren Lesern eine Führung an, bei der sicher auch die Stationen Fehlgeleitete Sendungen und Briefordnerei besichtigt werden.