Sehenswertes und Gemeindeleben: Das ist Königsfeld im fränkischen Jura

Auf sieben Ortsteile verteilt leben in Königsfeld etwa 1500 Menschen. Zur Gemeinde Königsfeld gehören Huppendorf, Kotzendorf, Laibarös, Poxdorf, Treunitz und Voitmannsdorf. In direkter Umgebung befindet sich der Naturpark Fränkische Schweiz. Der Veldensteiner Forst zwischen Nürnberg, Bamberg und Bayreuth bildet gemeinsam mit der Fränkischen Schweiz die Kernregion des Naturparks.



Historischer Hintergrund

Königsfeld hat seine Wurzeln in einem karolingischen Königshof im achten Jahrhundert. Zur gleichen Zeit wird der Ort zum ersten Mal urkundlich erwähnt. In den Besitz des Bistums Bamberg kommt die Gemeinde durch eine Schenkung Kaiser Heinrichs II. Wie viele andere Orte in Franken fällt auch Königsfeld dem Dreißigjährigen Krieg zum Opfer. Die Schweden brandschatzen das ganze Dorf und töten den damaligen Pfarrer Funk, für den anschließend ein Mahnmal an der Aufseßquelle, dem Ort seiner Ermordung, errichtet wurde. Die beiden Weltkriege haben glücklicherweise keine verheerenden Auswirkungen auf das neu errichtete Dorf.



Sehenswertes im Ort

Die katholische Wehrkirche St. Jakobus und Katharina war ursprünglich dem heiligen Kilian geweiht. Das Bauwerk wurde über mehrere Epochen hinweg errichtet und seit der Romanik durch verschiedene Bauelemente ergänzt. So ist die Apsis im östlichen Chorturm gotisch, während der Turm selbst erst im 18. Jahrhundert in den Bau eingegliedert wurde. Im Inneren der Kirche finden sich zahlreiche Relikte des Barocks beziehungsweise aus dem Rokoko. Zu diesen gehören der prachtvolle Hochaltar und die eindrucksvolle Kanzel, die weiße Figuren der vier Evangelisten zieren.



Die Dorfkirche inmitten eines Friedhofes gehört zu den Sehenswürdigkeiten von Königsfeld. Wer in die Geschichte des Ortes eintauchen möchte, der sollte dem Denkmal für Pfarrer Johannes Funk einen Besuch abstatten. Der Geistliche wurde von der schwedischen Invasion an der Quelle der Aufseß ermordet. Hier findet sich auch das Denkmal. Mit etwas Zeit kann man mit dem Rad die Aufseß entlang bis zur Mündung in die Wiesent bei Doos fahren.



Gemeindeleben

Königsfeld verfügt sowohl über eine Grundschule als auch einen katholischen Kindergarten mit integrierter Kinderkrippe. Von den ehemals vier Brauereien im Gemeindegebiet ist lediglich die Brauerei Grasser in Huppendorf geblieben. Diese gehört dafür zu den größten im Landkreis Bamberg und versorgt nicht nur die zehn Gasthöfe der Gemeinde Königsfeld mit herrlichem Bier.



Für ein reges Gemeindeleben und Abwechslung im sonst so beschaulichen Königsfeld sorgen die Vereine. Eine Vielzahl unterschiedlicher Gruppierungen heißt die Bürger der Gemeinde Willkommen und sorgt für die ein oder andere Festivität im Laufe des Jahres. Vom Engagement der Leute zeugt die Tatsache, dass es in jedem Ortsteil eine eigenständige Freiwillige Feuerwehr gibt.



von Vanessa Höfner