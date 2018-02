Segen für die neue Orgel in Pödeldorf

Es gab immer wieder enorme Probleme, wenn die Orgel in der Heilig-Geist-Kirche in Pödeldorf gestimmt oder repariert werden musste. Deshalb entschlossen sich Pfarrer Marianus Schramm und der Kirchenbauverein unter seinem Vorsitzenden Andreas Prell dazu, eine umfangreiche Renovierung der Orgel vornehmen zu lassen. Die Arbeiten dazu übergab man der Bamberger Orgelbauwerkstatt Eichfelder.

Nach Monaten, in denen sich Organistin Claudia Dworazik mit einem kleinen Instrument behelfen musste, konnte nun Pfarrer Marianus Schramm das neue Königsinstument segnen. Die ökumenischen Feier zelebrierte auch Pfarrerin Kerstin Kowalzki mit, da auch die evangelischen Christen die Heilig-Geist-Kirche für ihre Gottesdienste nutzen. Die Kosten von rund 78 000 Euro inklusive der Maler- und Elektroarbeiten werden zum großen Teil vom Kirchenbauverein und durch Spenden getragen. Zuschüsse gaben das Amt für Kirchenmusik des Erzbischöflichen Ordinariats Bamberg und die Gemeinde Litzendorf.



Jetzt doppelt so groß

Von der alten Orgel in Pödeldorf wurden zwar viele Teile verwendet, es entstand aber nun nach den Plänen von Thomas Eichfelder ein Neubau. Dieser passt sich dem quadratischen Dachgrundriss an und fügt sich in den Raum links des Altares ein. Dort stand zwar auch die alte Orgel stand, von ihren Ausmaßen her ist die neue aber rund doppelt so groß.

Orgelbauer Eichfelder spielte die Eurovisionshymne, um das Verbindende der Orgelmusik aufzuzeigen, und stellte dann die neue Orgel vor. Er erklärte die Erweiterung und neuen Klangmöglichkeiten. Mit den 164 neuen erklingen nun insgesamt 702 Pfeifen. Die alten Manuale wurden überarbeitet, einige Register umintoniert und ein zusätzliches Register installiert. Die Lieder des Gottesdienstes spielte Claudia Dworazik, die Organistin der Pödeldorfer Kirche. Damit sie die Zeremonien am Altar mitverfolgen kann, wurde für sie ein Monitorbildschirm aufgehängt.

Roman Fellner, der Organist der Bamberger Auferstehungskirche, begleitete mit dem Concerto in C-Dur von Bach die Einzelsegnung der Gläubigen. Er begleitete mit der Cantilene aus der Orgelsonate Nr. 11 von Josef Rheinberger auch den Auszug.

Alle Gläubigen waren von der Kraft und Klangfülle der neuen Orgel überzeugt und zeigten mit kräftigem Applaus ihre Freude und ihr Wohlwollen. Sie freuten sich, dass nun in der Pödeldorfer Kirche wieder die Königin der Instrumente beheimatet ist.