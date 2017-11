Familientragödie im Landkreis Bamberg: Schwerer Unfall mit sechs Verletzten - darunter zwei schwer verletzte Kinder

red/News5



Die Fahrt Richtung Heimat endete für eine junge Familie aus Rattelsdorf am Sonntagabend(26.11.2017) verheerend. Eine ältere Dame war mit ihrem Kleinwagen auf der Bundesstraße 4 Richtung Bamberg unterwegs. Auf Höhe Kemmern (Lkr. Bamberg) geriet sie aus bisher ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Das bestätigt die Polizei Bamberg-Land am Abend.Zunächst touchierte die Seniorin einen anderen Wagen am Spiegel, danach stieß sie frontal mit dem Audi TT der vierköpfigen Familie zusammen.Die Unfallverursacherin und ihre Beifahrerin wurden durch den Aufprall im Fahrzeugwrack eingeklemmt und mussten mit schwerem technischen Gerät aus dem Wagen befreit werden.Die beiden älteren Damen schweben aufgrund der Schwere ihrer Verletzungen in Lebensgefahr. Der 6-jährige Sohn und die 8-jährige Tochter der Familie wurden ebenfalls schwer verletzt. Sie sind mit dem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht worden. Die Eltern der Geschwister wurden nur leicht verletzt.Insgesamt waren sechs Rettungswagen und drei Notärzte an der Unfallstelle, um die Verletzten zu versorgen. Die B4 war aufgrund der Rettungsarbeiten über drei Stunden komplett gesperrt. Ein Sachverständiger wurde an die Unfallstelle gerufen, um den genauen Unfallhergang zu rekonstruieren. Der Sachschaden beläuft sich laut ersten Schätzungen auf knapp 30.000 Euro. An identischer Stelle ereignete sich bereits im April diesen Jahres ein Verkehrsunfall, der diesem im Hergang ähnlich ist.