Schwerer Unfall auf dem Berliner Ring in Bamberg: drei Schwerverletzte

Bei einem schweren Verkehrsunfall am Freitagmorgen gegen halb sechs wurden auf dem Berliner Ring in Bamberg vier Menschen verletzt - darunter drei schwer. Außerdem erlitt ein Unfallbeteiligter einen Schock.

Nach Angaben der Polizei Bamberg-Stadt befuhr ein 44-Jähriger mit seinem 26-Tonnen-Lkw den Berliner Ring in Richtung Hallstadt und wollte nach links in die Moosstraße abbiegen. Im Kreuzungsbereich musste der Lkw aufgrund eines auf dem Radweg entgegenkommenden Radfahrers anhalten. Ein 44-jähriger BMW-Fahrer, der den Berliner Ring geradeaus in Richtung Nürnberg befuhr, bemerkte den haltenden Lkw zu spät und prallte auf dessen Heck. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der BMW auf die Gegenfahrbahn und dort auf einen auf der Linksabbiegerspur stehenden Opel geschleudert.



Die drei Insassen des BMW, neben dem Fahrer ein 38-Jähriger und ein 52-Jähriger, wurden schwer verletzt. Der eingeklemmte Fahrer musste von der Feuerwehr geborgen werden. Auch der 52-jährige Fahrer des Opels wurde bei dem Unfall verletzt. Der Fahrer des Lkws erlitt einen schweren Schock. Alle fünf Unfallbeteiligten aus Bamberg und dem Landkreis wurden ins Klinikum gebracht.



Während der Unfallaufnahme und der umfangreichen Aufräumarbeiten war der Berliner Ring im Bereich der Unfallstelle für den Verkehr circa dreieinhalb Stunden komplett gesperrt, es wurden Umleitungen eingerichtet.



Der Gesamtsachschaden wird laut Polizeiangaben auf 50.000 Euro geschätzt.