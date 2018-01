Schwerer Unfall am Berliner Ring am 22.12.: Polizei Bamberg sucht zwei Unfallzeuginnen

Am 22.12.2017, 05.35 Uhr, kam es auf dem Berliner Ring in Bamberg auf Höhe der Moosstraße zu einem schweren Unfall , bei dem ein BMW in einen abbiegenden Lkw fuhr. Die drei Insassen des BMW wurden schwer verletzt, der eingeklemmte Fahrer musste durch die Feuerwehr geborgen werden. Während der Unfallaufnahme war der Berliner Ring im Bereich der Unfallstelle für den Verkehr ca. 3 ½ Stunden komplett gesperrt.Im Rahmen der Ermittlungen wurde nun bekannt, dass sich an der Unfallstelle zwei Radfahrerinnen aufhielten, die eventuell als Zeuginnen zum Unfallgeschehen in Frage kommen könnten. Die beiden Frauen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt unter der Telefonnummer 0951/9129-210 in Verbindung zu setzen.