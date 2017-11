Drohung an Bamberger Schule: Schüler wurde mit Hubschrauber gesucht

Aufregung am Dienstagvormittag in Bamberg-Ost: Anwohner waren verunsichert, weil ein Polizeihubschrauber rund um den Troppauplatz kreiste und Polizeibeamte vor Ort waren. Silke Gahn, Pressesprecherin bei der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt, gibt folgende erste Informationen heraus: "Die Alarmierung ist bei uns um 10.26 Uhr eingegangen. Offenbar hat es einen Streit unter Schülern gegeben, in dessen Verlauf eine Drohung ausgesprochen wurde." Demnach habe ein Schüler angekündigt, dass er jemanden hole, der den anderen "absticht".



Der Schulleiter der Erlöserschule habe sofort die Polizei gerufen und die Schule abgesperrt, was Silke Gahn als vorbildliches Verhalten lobt.



Im Verlauf der Auseinandersetzung zwischen den Jugendlichen ging eine Scheibe in der Schule zu Bruch und der Schüler, der die Drohung ausgesprochen hatte, flüchtete.



Doch warum ein Polizeihubschrauber? "Er war in Kemmern wegen einer Fahrzeugfahndung unterwegs und wurde dann umgeleitet", erläutert Gahn. Der Schüler sei zügig am Bahnhof festgestellt und von der Polizei aufgegriffen worden.



