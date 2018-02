Schüler experimentieren für den Klimaschutz

Zur Förderung des Klimaschutzes im Rahmen der Umweltbildung an Schulen und Kindergärten in der Stadt Bamberg überreichte jetzt der städtische Klimaschutzbeauftragte Günter Reinke jeweils drei Experimentierkästen an das Eichendorff-Gymnasium und an das Dientzenhofer-Gymnasium.

Am Eichendorff-Gymnasium nahmen Schülerinnen mit ihrem Physiklehrer Thomas Einwag und im Beisein von Rektorin Brigitte Kaiser die Experimentierkästen zum Thema Wärme entgegen. Mit ihnen können sich die Schülerinnen persönlich aktiv in Gruppenarbeit für den naturwissenschaftlichen Unterricht einbringen.

Gleich im Anschluss besuchte die kleine Delegation aus dem Umweltamt das Dientzenhofer-Gymnasium. Dort erhielten Schülerinnen des naturwissenschaftlich-technologischen Zweigs (?MINT-Mädels?) mit Stellvertretender Schulleiterin Susanne Lohneiß und Physiklehrer Christian Herbst drei Experimentierkoffer überreicht. Mit diesen Koffern können physikalische Grundlagen der Fotovoltaik-Technologie in Gruppenarbeit anschaulich erarbeitet werden.