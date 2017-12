Schnee in Bamberg: Räumdienste schwer beschäftigt

Des einen Freud, des anderen Leid... Im Laufe des Sonntags haben sich Bamberg und sein Umland in eine Schneelandschaft verwandelt, was vor allem bei den Besuchern des Weihnachtsmarktes in Bamberg gut ankam.



Doch bedeutete der permanente Schneefall auch viel Arbeit für den Räumdienst, der am Sonntag im Dauereinsatz war, unter anderem auf der A 73 bei Bamberg. Es war teilweise gefährlich glatt auf den Straßen.



Weitere Bilder sind in der Fotogalerie zu finden.