Schmuck-Boutique Stappenbacher in Bamberg schließt im März

Christine Stappenbacher hatte noch lange nicht vorgehabt, ihre Schmuck- und Uhren-Boutique in der Bamberger Hauptwachstraße zu schließen. Doch Ende März ist es so weit.Der Grund: Das Haus Nummer 9, in dem sie einen Teil des Erdgeschosses als Laden nutzt (im ersten Stock sind Goldschmiedewerkstatt, Edelsteinstudio und Lagerräume untergebracht), ist stark sanierungsbedürftig. Der mit der Stadtbau bis 2020 geschlossene Mietvertrag wurde vorzeitig aufgehoben."Schäden gibt es schon seit einigen Jahren", sagt Christine Stappenbacher. "Nur jetzt werden die Abstände, in denen neue dazukommen, immer kürzer."An einem anderen Standort neu anfangen will die 63-Jährige nicht mehr, die bis 1993 gemeinsam mit ihrem - mittlerweile verstorbenen - Mann Joseph auch das Juweliergeschäft Pierron geführt hat.Warum es ihr so schwer fällt, ihre Kunden im Stich lassen zu müssen, wie sie sagt, lesen Sie hier