Schlüssel vergessen: Betrunkener steigt durch Fenster in Wohnung ein - aber in die falsche

Nach einem vermeintlichen Einbruch verständigte eine Studentin gegen 01.00 Uhr am Sonntagmorgen die Polizei Bamberg.In ihrer Wohnung am Weidendamm hatte sie beim Nachhausekommen festgestellt, dass ein Fenster offen stand und Vasen von der Fensterbank am Boden lagen. Als die Beamten am Ort eintrafen, erkannten sie schnell, dass eine Bierlache vom Fenster der Geschädigten zum direkten Nachbarfenster führte.Der geweckte Nachbar gab zu, betrunken nach Hause gekommen zu sein.Weil er seinen Schlüssel vergessen hatte, stieg er über das gekippte Fenster in seine Wohnung ein - musste drinnen aber feststellen, dass er sich in der falschen Wohnung befand. Also verließ er diese wieder durch das Fenster und wiederholte das Ganze an seiner Wohnung. Anschließend legte er sich schlafen, ohne die Sache zu melden.