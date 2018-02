Schloss Seehof und mehr: Das zeichnet die fränkische Toskana Memmelsdorf aus

Memmelsdorf wird vielen vor allem durch die ehemalige Fürstbischöfliche Sommerresidenz Schloss Seehof bekannt sein. Die Schlossanlage mit ihren herrlichen Gärten begeistert Besucher durch eine Vielzahl Tietzscher Kunstwerke und die allseits beliebte Kaskade.



Leben in Memmelsdorf

Erstmals wurde Memmelsdorf im zwölften Jahrhundert urkundlich erwähnt. Man geht jedoch davon aus, dass der Ort schon weit früher gegründet wurde. Bis heute ist das Dorf um acht weitere, zuvor selbstständige Gemeinden gewachsen und hat sich als komfortable Wohngegend in unmittelbarer Nähe zu Bamberg etabliert.



Memmelsdorf verfügt über knapp 9300 Einwohner. Die Infrastruktur ist dank der Stadtbusanbindung und der Autobahnen in unmittelbarer Entfernung ideal für Pendler und Berufstätige. Zahlreiche Geschäfte, Ärzte, Schulen und Banken machen Memmelsdorf zum guten Wohnort für junge Familien. Die Neugestaltung des Ortskerns, die 2010 begonnen und 2014 vollendet wurde, begünstigt diese Entwicklung noch zusätzlich: Erneuerte Bürgersteige entlang der Hauptstraße und speziell für blinde Mitbürger installierte Steine erhöhen den Wohnkomfort. Die Umgehungsstraße entlastet das Zentrum und sorgt zusammen mit den neu gepflanzten Bäumen für gute Luft.



Auch für das Freizeitvergnügen ist im oberfränkischen Örtchen gesorgt. Neben gut ausgestatteten Spiel- und Bolzplätzen gibt es Sportanlagen und ein Hallenbad, das zum Schwimmen und Toben zu jeder Jahreszeit einlädt. Wer seine Mußestunden nicht gerne alleine verbringt, dem stehen mehr als 50 Vereine zur Verfügung.



Weithin bekannt ist das Quattroball-Turnier, ein Highlight das der SC Memmeldorf jedes Jahr aufs Neue auf die Beine stellt. Sportler aus Nah und Fern treten mannschaftsweise in vier Disziplinen gegeneinander an. Beim Fußball, Basketball, Volleyball und Handball werden die Kräfte gemessen, während die von Jahr zu Jahr wachsende Zuschauermenge das Spektakel anfeuert.



Sehenswertes im Ort

Einen kulturellen Ausgleich zum sportlichen Angebot bieten sowohl die Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt als auch Schloss Seehof und vielfältige Baudenkmäler im Ort und Umgebung. Das Highlight des Ortskerns ist die Kirche. Umsäumt wird diese vom Kirchhof und einer Mauer. Sie ist gekrönt von majestätischen, aufwendig gehauenen Heiligenfiguren, die von Ferdinand Tietz geschaffen wurden.



Mehr von diesen Kunstwerken bekommt der Kunstinteressent in Schloss Seehof zu Gesicht. Tietz, der hier als Hofbildhauer fungierte, kreierte angeblich fast 400 Statuen für den Schlosspark und die Kaskaden. Die großzügig angelegten Gärten laden zum Lustwandeln ein und dienen allwöchentlich zahlreichen Verliebten als Kulisse für traumhafte Hochzeitsbilder. Wem es nach ausgiebigem Spaziergang nach etwas Kühlem dürstet, der ist im Café neben der Orangerie herzlich willkommen.



Die Gemeinde Memmelsdorf wird dank ihrer Lage inmitten grüner Auen und Hügel auch die fränkische Toskana genannt. Sie ist ein bequemer Wohnort für Ansässige und lockt Besucher mit ihren Sehenswürdigkeiten.



von Vanessa Höfner