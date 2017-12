Schlittschuhlaufen in Bamberg und Umgebung: die besteh Weiher und Baggerlöcher

Eichelsee in Bamberg-Wildensorg



Wo? Naehe Kirchweg, Ortsteil Wildensorg, 96049 Bamberg



Hainweiher in Bamberg



Wo? Haingebiet, nahe Innenstadt, 96047 Bamberg



Fuchsenwiese bei Bamberg



Wo? Höfener Weg 26, 96049 Bamberg



Sylvanersee in Bamberg-Gaustadt



Wo? Nahe Ziegelhüttenweg, 96049 Bamberg



Kühseeweiher in Bamberg-Gaustadt



Wo? Nahe Rothofer Weg, 96049 Bamberg



Baggersee bei Hirschaid



Wo? 96114 Hirschaid



Stocksee in Memmelsdorf



Wo? Stocksee nahe der St2190, 96117 Memmelsdorf



Brückenhaussee bei Baunach



Wo? Nahe der B279, 96148 Baunach



Rückhaltebecken in Reckendorf



Wo? Hauptstraße, 96182 Reckendorf

Oberfranken steckt mitten im Winter und die Freizeitplanung orientiert sich oft am Wetter. Ist es kalt genug, bieten Eisbahnen und zugefrorene Seen beziehungsweise Baggerlöcher den perfekten Winterspaß: Schlittschuhlaufen.In und rund um die Weltkulturerbe-Stadt Bamberg gibt es zahlreiche Möglichkeiten mit Kufen aufs Eis zu gehen. inFranken.de hat die besten Tipps für Eisläufer in Bamberg und dem Bamberger Landkreis gesammelt. Grundsätzlich gilt: Das Betreten von Weihern, Baggerlöchern und Seen geschieht auf eigene Gefahr. 8 Zentimeter sollte das Eis dick sein, dass es stabil genug für den Fahrspaß ist. Münden Rohre in ein Gewässer, so ist rund um diese Vorsicht geboten: Das fließende Wasser sorgt dafür, dass die Eisdecke an diesen Stellen dünner ist und somit gefährlich.Nahe des Kirchwegs liegt der Eichelsee: Wer mit dem Auto in Richtung des Bamberger Klinikums fährt, der sollte rechterhand den Stadtteil "Wildensorg" beachten. Denn dort liegt ein idyllischer Weiher, der bei konstanten Minusgraden gute Bedingungen fürs Schlittschuhlauf bietet.Das Haingebiet, nahe der Bamberger Innenstadt bietet als Waldgebiet gute Bedingungen, um feuchtnasses Wetter bei entsprechendem Temperatursturz zu einer dicken Eisschicht wachsen zu lassen. Sehr beliebt bei Familien und größeren Gruppen.Im "Umweltgarten Fuchsenwiese" gelegen, ist der Weiher an der Fuchsenwiese eine weitere Möglichkeit auf den Kufen zu üben.Auch im Bamberger Stadtteil Gaustadt bietet sich die Chance sich aufs Eis zu wagen: Der Sylvanersee.Ebenfalls in Gaustadt beheimatet ist der Kühseeweiher . Direkt neben dem "Tierschutzverein Bamberg" und angeschlossen an den Röthenbach ist der Weiher eine weitere Möglichkeit fürs SchlittschuhfahrenDer ehemalige Baggersee liegt zwischen dem Möbelhaus "Neubert" und der BAB 73. Im Winter wird darauf oftmals Eishockey gespielt und Eisläufer ziehen ihre Kreise auf dem weitläufigen Baggerloch.Memmelsdorf bietet mit dem Stock- und dem Altsee gleich zwei Seen zwischen der Gemeinde und der Bamberger Gartenstadt. Der Stocksee jedoch ist als Schlittschuh-Fläche seit Jahren bekannt und friert regelmäßig kufensicher zu.Von Bamberg aus kommend liegt der Brückenhaussee bei Baunach zwischen Breitengüßbach und Baunach an der B279 auf der linken Seite.Auch in Reckendorf gibt es die Möglichkeit Schlittschuhfahren zu gehen: An der Ecke Hauptstraße / Abzweigung Geracher Straße kann sich bei entsprechenden Temperaturen aufs Eis gewagt werden.