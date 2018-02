Schädel-Hirn-Trauma: Frontalcrash auf dem Radweg in Bamberg

In der Feldkirchenstraße in Bamberg war am Donnerstag eine 25-jährige Radfahrerin auf dem Radweg Richtung Zollnerstraße auf der falschen Seite unterwegs. Dabei kam es zu einer Kollision mit einer anderen Radfahrerin.Beide trugen keinen Helm und stießen mit den Köpfen zusammen, so dass die andere Radfahrerin ein Schädel-Hirn-Trauma hat und die Unfallverursacherin eine Platzwunde am Auge. Beide kamen in Klinikum Bamberg.