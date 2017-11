Sanierung: 15 Millionen in fünf Jahren verbaut

Von außen präsentiert sich die Steigerwald-Realschule wie ein moderner Neubau, dazu hell, freundlich und mit einladendem Pausenhof. Letzterer da, wo etliche Jahre lang eine Containerlandschaft dominiert hat.



Eine lange Leidenszeit liegt also hinter der Schule. An regnerischen Tagen kamen manche Lehrer in Gummistiefeln zur Bildungseinrichtung, um unbeschadet durch den Basutellenmatsch zu gelangen.



Mit der Generalsanierung ist der Priesendorfer Johannes Hermann Ebracher Realschüler geworden. In unserem Bericht im Premiumbereich auf inFranken.de erfahren Sie, wie der heutige Schülersprecher seine Schulzeit auf der Großbaustellen erlebt hat.