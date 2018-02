Sandstraße Bamberg: Unbekannter schlägt Passanten nieder

Am Samstag (3.2.2018) , gegen 04.00 Uhr, kam es zwischen einem 34-jährigen Mann und einer bislang unbekannten Person in der Oberen Sandstraße, zwischen den Gaststätten Sound-n-Arts und Pizzini, zu einer körperlichen Auseinandersetzung.



In deren Verlauf wurde der 34-Jährige von dem Unbekannten derart geschlagen, dass die hierbei verursachten Verletzungen im Gesicht anschließend im Klinikum Bamberg behandelt werden mussten.



Zeugen, die Angaben zu der Auseinandersetzung machen können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 0951/9129-210 mit der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt in Verbindung zu setzen.