Sandkerwa 2018: Termin, Ort und Programm der Bamberger Kirchweih

Das beliebte Volksfest im Herzen Oberfrankens findet 2018 wieder statt! Das beschlossen die Mitglieder des bisher alleine veranstaltenden Bürgervereins "4. Distrikt" am Abend des 9. Januars 2018 (Dienstag). Oberbürgermeister Andreas Starke (SPD) jubelte anschließend über das grüne Licht des Bürgervereins: "Es ist ein Stück Bamberg gerettet worden." Mit 73 zu 43 Stimmen wurde die Rückkehr der Kirchweih beschlossen.Der Termin wurde offiziell bestätigt: Vom 23. bis zum 27. August 2018 verwandelt sich die Weltkulturerbe-Stadt wieder in eine einzige Party.Zentraler Anlaufpunkt für alle Feierwilligen und Festgänger ist die Sandstraße. Traditionell findet die Kirchweih rund um das Sandgebiet statt, das in der Bamberger Altstadt liegt.Nach einer Sitzung des Bürgervereins am Dienstag, 23. Mai 2017 war klar: Es findet keine Sandkerwa 2017 statt. Ulrike Siebenhaar, Pressesprecherin der Stadt Bamberg, bestätigte inFranken.de damals, dass es "definitiv" keine Sandkerwa geben werde. Als Gründe wurden gestiegene Sicherheitsvorkehrungen und finanzielle Risiken genannt. In überarbeiteter Variante versuchte die Stadt Bamberg mit einem "Rettungskonzept" die Sandkerwa 2017 zu retten, was jedoch scheiterte.Das Programm der 67. Sandkerwa steht derzeit noch nicht fest. Nachdem sich Stadt und Bürgerverein auf ein Konzept geeinigt haben, sind derzeit organisatorische Angelegenheiten im Vordergrund.Wie sich der Bierpreis entwickelt bleibt abzuwarten - 2016, als die letzte Sandkerwa stattfand, kostete "a Seidla" rund drei Euro. Derweil werden wieder alle Bamberger Brauereien mit ihrem Bier auf der Kerwa vertreten sein.