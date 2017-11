Samstagnacht: Polizei muss zu mehreren Schlägereien in Bamberg

Zunächst wurde die Polizei gegen 22 Uhr in die Siemensstraße gerufen, wo zwei Frauen in Streit geraten waren. Eine verletzte die andere durch einen Schlag leicht, wie die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt mitteilt.



Kurz vorher, um 21.45 Uhr, schlug in der Unteren Königstraße ein 38-Jähriger auf drei andere Männer ein, bevor einer der Getroffenen sich wehrte. Der 38-Jährige wurde in Gewahrsam genommen.

In der Dominikanerstraße gingen gegen 22.45 Uhr vier Männer aufeinander los: Sie beleidigten und schlugen sich, drei wurden leicht verletzt. Die Kontrahenten wurden getrennt.



Am frühen Sonntagmorgen, gegen 2.45 Uhr, kam es noch in der Langen Straße zu einer tätlichen Auseinandersetzung. Ein 27-Jähriger schlug mit der Faust auf einen anderen ein. Der Grund der Auseinandersetzung dürfte in der Alkoholisierung zu suchen sein, der Täter hatte über zwei Promille.