S-Bahn nach Nürnberg künftig nur noch zweistündlich?

von MICHAEL WEHNER

Nach Erfurt in 45 Minuten, nach Berlin in zweidreiviertel Stunden! Für Mike Flügel und Karl-Heinz Breitenbach von der Deutschen Bahn markiert der 10. Dezember eine "neue Ära" des Bahnfahrens. Die Neubaustrecke durch den Thüringer Wald werde die Dimensionen auch aus der Bamberger Warte verschieben, sagten die Bahn-Mitarbeiter vor dem Bamberger Stadtrat.



Gut möglich, dass manche Fahrgäste die Zeitenwende eher als Rückschritt begreifen, denn beim Blick auf die einzelnen Verbindungen zeigen sich nicht nur Verbesserungen. Zum Beispiel die Strecke Richtung Nürnberg. Wer sich den neuen Fahrplan im Internet herunterlädt, wird ernüchtert feststellen, dass die versprochene Verbesserung der wichtigen Verbindung durch "fünf zusätzliche Regionalexpress-Züge" (RE-Züge) am Tag dadurch konterkariert wird, dass der S-Bahn-Verkehr ausgedünnt wird.



Eine Stichprobe im neuen, ab 10. Dezember gültigen Fahrplan bestätigt den Verdacht. So gibt es derzeit an einem ganz normalen Werktag zwischen 6 und 10.30 Uhr fünf S-Bahn-Verbindungen nach Nürnberg. Im neuen Fahrplan verkehrt die S 1 dagegen nur noch im Zwei-Stunden-Takt. Mit der Folge, dass im Zeitraum von 6 bis 10.30 Uhr gerade mal zwei S-Bahnen in Bamberg Richtung Süden starten - das Gegenteil eines modernen Takthalts. Und am Nachmittag sieht es nicht besser aus.



Gibt es Ersatz für die S-Bahnen? Wer im Vergleichszeitraum nach zusätzlichen RE-Zügen und möglicherweise mehr Intercitys fahndet, findet Folgendes vor: Zwischen 6 und 10.30 Uhr bedienen zehn RE-Züge gegenüber bisher acht die Verbindung nach Nürnberg, außerdem wie bisher drei ICE. Unterm Strich verliert die Strecke Bamberg Nürnberg in der wichtigen Phase am Vormittag drei S-Bahnen und gewinnt zwei RE-Züge.Vor allem die Bahnkunden an den kleinen Haltepunkten wie Strullendorf, Buttenheim oder Eggolsheim gehören zu den Verlierern der neuen Struktur.



Auf Überraschungen können sich auch jene Fahrgäste gefasst machen, die täglich von Bamberg nach Coburg pendeln, ob als Studierende der Fachhochschule oder als Beschäftige der großen Coburger Unternehmen. Zwar kann die Bahn dank der Neubaustrecke nach Norden mit dem Start des neuen Fahrplans Direktverbindungen anbieten, die mit 20 und 24 Minuten die bisher gewohnte Reisezeit von 41 bis 45 Minuten weit unterbieten. Doch gleichzeitig vermehrt sich auch die Zahl der Bummelzüge. So brauchen etliche Regionalexpress-Züge für die überschaubare Distanz von 45 Kilometern zwischen den beiden Nachbarstädten mit 62 bzw. 63 Minuten ungewohnt lange.



Flaschenhals Bamberg?

Ob die Fahrgäste für eine Fahrplangestaltung mit derartiger Unwucht Verständnis aufbringen? Harald Pappenscheller, der schon im September von den Veränderungen erfuhr, hat es fast umgehauen, als er die neuen Ankunftszeiten las: "Für einen Pendler kommt es nicht auf eine zufällig mal schnelle Strecke an, sondern auf einen möglichst engen Takt bei gleichzeitig vernünftiger Fahrzeit", sagt er und kritisiert auch die teils erheblich längeren Fahrtzeiten. Es sei nicht akzeptabel, wenn bisher 43 Minuten brauchende Züge nun viel langsamer unterwegs sind. Hier werde das Angebot verschlechtert, um Leute auf Züge zu bringen, die auf der Neubaustrecke verkehren, mutmaßt Pappenscheller.

Doch was sagt die Bayerische Eisenbahngesellschaft zu den Vorwürfen? Die 100-prozentige Tochter des Freistaats Bayern ist zuständig für den Nahverkehr im Land. Allerdings: Unsere Anfrage am Mittwoch vergangener Woche blieb ebenso unbeantwortet wie ein Nachhaken am Anfang dieser Woche.



Könnte es am Gleisnetz liegen, dass den Hochgeschwindigkeitszügen zum Trotz der Nahverkehr lahmt? In der Bamberger Debatte über den viergleisigen Ausbau war immer wieder die Rede davon gewesen, dass die neue Strecke im Norden die Engpasssituation in der Stadt noch verschärfen würde.



Auch bei der letzten Stadtratssitzung sprach der verantwortliche Projektkoordinator Mike Flügel vom "Flaschenhals Bamberg". Was ist dran? Die These der Bahn, dass nur durch einen viergleisigen Ausbau der Nahverkehr gestärkt werden könne, ist eine von vielen Fragen, die Ende November in der Sondersitzung zum Bahnausbau beantwortet werden soll.





Kommentar des Autors:



Stillstand in der Fläche



Viele Milliarden sind in die neue Hochgeschwindigkeitsstrecke der Bahn gepumpt worden.



Berlin, Leipzig, Erfurt werden von Bamberg ab 10. Dezember sensationell schnell zu erreichen sein.



Das ist aber nur die halbe Wahrheit.



Die andere: Den schnellen Verbindungen zum Trotz lahmt die Bahn in der Fläche, bleibt genau dort hinter den Erwartungen zurück, wo die Masse der Bürger etwas davon hätte.



So verbessert sich zwischen Bamberg und Nürnberg nicht nur nichts, die S-Bahn, die auf dieser Strecke ja immer schon nur eine umetikettierte Regionalbahn war, fährt in der "neuen Ära" der Bahn nur noch alle zwei Stunden.



Dieser schwer zu erklärende Umstand nährt den Verdacht, den ohnehin nicht wenige hegen: Dass die Bahn mit dem Verkehrsprojekt Deutsche Einheit in erster Linie die elitären Interessen weniger Fahrgäste und der Wirtschaft bedient, während Ottonormalfahrgast im wahrsten Sinne auf der Strecke bleibt.



Das sollte auch den Entscheidern im Bamberger Stadtrat zu denken geben. Welchen Sinn macht ein viergleisiger Ausbau, der die Stadt über viele Jahre hinweg lahm legt, wenn die Masse der Bürger, die auf den Nahverkehr angewiesen ist, nichts oder nur wenig davon hat?