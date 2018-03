Wie hoch ist mein Energieverbrauch im Vergleich zu anderen Haushalten? Wo ver-stecken sich Stromfresser? Was tun bei Schimmel in der Wohnung? Für alle Fragen rund ums Energiesparen veranstaltet die Verbraucherzentrale in Bamberg am Mittwoch einen Infotag.



"Egal ob es um Haushaltgeräte, Beleuchtung, Raumklima, Heizung oder Wärmedämmung geht, wir freuen uns über jede Frage von Mietern und von Eigentümern", so Michael Merz, Energieberater der Bamberger Verbraucherzentale, in einer Pressemitteilung. Der Infotag findet in der Beratungsstelle am Kunigundendamm 1 a. Experte Michael Merz berät dort kostenlos von 9 bis 13 Uhr. Eine Terminvereinbarung ist nicht notwendig.



Gutscheine zum Jubiläum

Die Energieberatung der Verbraucherzentrale Bayern feiert dieses Jahr ihren 40. Geburtstag. Seit 1978 klären Energieexperten anbieterunabhängig über effiziente Energienutzung auf. Zum Jubiläum hat die Bamberger Verbraucherzentrale ein spezielles Geburtstagsangebot für Verbraucher: "Wer am diesjährigen Weltverbrauchertag, also am 15. März, 40 Jahre alt wurde und noch in diesem Jahr zu uns in die Beratungsstelle kommt, erhält einen Gutschein für eine kostenfreie stationäre Energie-beratung", sagen die Verbraucherberaterinnen Brigitte Büttel und Dorothee Tet-schlag. "Man sollte aber nicht zu lange warten, denn zum Zuge kommen die ersten 25 Geburtstagskinder, die sich melden", so die Beraterinnen.