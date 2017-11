Rote Ampel überfahren und Schülerlotsin (13) angefahren: Polizei sucht Zeugen

Zwei Schülerlotsen betreuten am Dienstagmorgen auf der Straße am Heidelsteig die Fußgängerfurt, als laut Polizei ein Fahrer eines VW-Sharan ungeduldig mit seinem Gaspedal an der roten Ampel spielte.Letzlich hatte es der Fahrer wohl so eilig, dass er trotz Rotlicht einfach losfuhr. Dabei streifte er eine 13-jährige Schülerlotsin am linken Arm. Der Autofahrer hielt danach kurz an, entfernte sich jedoch gleich darauf unerkannt.Die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt sucht nun Zeugen zu dem Vorfall und bittet, sich unter der Telefonnummer 0951/9129-210 zu melden.