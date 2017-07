Rollerfahrer stirbt bei Unfall zwischen Oberhaid und Dörfleins

Der tragische Unfall, bei dem der 77-Jährige tödlich verletzt wurde, ereignete sich am späten Dienstagmorgen. Laut ersten Angaben der Polizei Bamberg-Land war der Mann um 11.15 Uhr mit seinem Roller auf der Staatsstraße von Oberhaid nach Dörfleins unterwegs und wollte nach links in einen Flurbereinigungsweg abbiegen. Eine 48-Jährige setzte in dem Moment mit ihrem Pkw zu Überholen an und erfasste den Rollerfahrer, so dass dieser auf die Fahrbahn geschleudert wurde.Durch den Sturz erlitt der 77-Jährige schwerste Verletzungen. Trotz Reanimationsmaßnahmen verstarb er laut Polizeiangaben noch am Unfallort. Die Autofahrerin erlitt leichte Verletzungen.Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bamberg kam ein Sachverständiger vor Ort und unterstützt die Beamten der Inspektion Bamberg-Land bei der Klärung der Unfallursache. Zudem erfolgte die Sicherstellung der beiden Unfallfahrzeuge.Während der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten musste die Staatsstraße zwischen Dörfleins und Oberhaid komplett gesperrt werden.